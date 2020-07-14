李浩德：公司理念及規模 助恒瑞醫藥稱霸

重點部署高增長抗腫瘤領域

恒瑞醫藥成立至今已有50年歷史，2019年業務有逾四成收入是來自抗腫瘤藥物，包括化療、靶向治療及免疫治療（PD-1），另外逾兩成是手術麻醉藥物，還有其他領域如心血管及抗感染等。抗腫瘤領域是恒瑞最重要的部署，尤其是創新藥，因此公司近年都積極投放資源在研發上。恒瑞的研發費用佔收入的比例每年都在上升，由5年前的低於一成，至現在正向着兩成的比例進發，恒瑞在這段時間每年的淨利潤增長都能維持兩成或以上，可見這家藥企的成本控制能力是非常好。

一家藥企最重要的增長來源在於它的研發管線，恒瑞重點部署在高增長的抗腫瘤領域上，讓公司有與別不同的高毛利率，變相研發的投入都比同行更快一步。今年看見信達生物（1801） 的崛起，主要是因為旗下PD-1藥物信迪利單抗為公司去年帶來10億人民幣巨額收入，市場憧憬相關藥物的銷售潛力。其實恒瑞遲了5個月才上市的PD-1藥物卡瑞利珠估計都會有約10億的銷售，公司的抗腫瘤銷售人員有逾5000人，只需半年已能做到信達一年的銷售額，未來還有30多項卡瑞利珠相關的臨牀研發，將為恒瑞未來帶來數百億的收入。

外貿「開戰」 本土產業更顯重要

隨着中美貿易戰開打，本土產業化變得愈來愈重要，在醫藥行業方面，國家都把帶量採購政策常態化，更有多種藥品被降價九成。雖然恒瑞都有受影響，如化療用的注射用白蛋白紫杉醇，但幸好美國新基（Celgene）的相關藥物因生產質量管理不到位，而被取消集採資格，恒瑞是其中一家藥企有份繼承市場份額，變相放量的機會更大。

現時只有研發管線項目夠多、公司規模夠大，才能捱過這些醫改政策的短期衝擊。然而，恒瑞卡瑞利珠的重點適應症如肺癌及食管癌亦陸續獲批，已擁有四大適應症，成為內地最多適應症的PD-1抑制劑，為恒瑞一直堅持的創新藥賽道打好基礎。雖然中國的藥企起步比外企慢，但內地藥物市場空間很大，加上政策輔助推動藥物研發，恒瑞的規模及基本面有利在這個長期趨勢中鞏固市場地位。

（C基金現時持有恒瑞醫藥的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]