百事次季業績勝預期 道指早段升逾400點

【明報專訊】美股第二季業績期開鑼，摩通等華爾街大行周二起將陸續公布業績。昨率先公布業績的百事可樂（PepsiCo）表現比預期好，加上疫苗研發再傳好消息，美股三大指數早段向上，道指升逾400點，納指再創新高。美國大型藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNTech昨表示，它們合作研發的兩款冠狀病毒疫苗，可獲美方加快審批程序。輝瑞股價早段升逾4%，BioNTech在美國的股價升兩成。市場憧憬電動車大廠特斯拉（Tesla）可獲納入標普500指數成分股，其股價持續強勢，昨早段升逾一成再創新高。
Tesla再升逾一成創新高
由於疫情期間在餐廳或便利店購買飲品的消費者減少，百事可樂的北美飲品業務的收入下降。不過食品銷售比預期好，燕麥片等產品實現強勁增長。在截至6月中的第二季度，百事可樂淨銷售額下降3.1％至159.5億美元。不計特殊項目，每股盈利1.32美元。無論收入及盈利均勝分析師預期，百事可樂股價早段升近2％。
百事可樂將次季表現比預期好，歸功於包括電商業務在內的投資。百事可樂計劃按新的消費趨勢，推動業務發展。不過由於疫情的不確定性，百事可樂不會提供2020財年的前景。
在新冠疫情爆發後，標普500指數有180多家企業撤回業績預期，令市場人士難以判斷企業表現。接受FactSet調查的分析師預計，標普500指數成分股企業在第二季的整體利潤，較去年同期下降近45%。
疫情下標普500企業紛撤回預期
此外，《華爾街日報》引述美國現任及前任政府官員稱，美聯儲及美國財政部領導層最近數月就資助美國中、小企業的6000億美元大眾商業貸款計劃（Main Street Lending Program）條款陷於分歧。知情人士稱，美聯儲傾向於較為寬鬆的貸款條件，但這會給政府帶來資金損失的風險。財政部官員則更傾向較為保守的貸款方式。雙方的分歧令項目啟動遲緩。截至上周三，該計劃尚未購入任何貸款，恐影響對企業獲得援助的進度。