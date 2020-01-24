百事次季業績勝預期 道指早段升逾400點

Tesla再升逾一成創新高

由於疫情期間在餐廳或便利店購買飲品的消費者減少，百事可樂的北美飲品業務的收入下降。不過食品銷售比預期好，燕麥片等產品實現強勁增長。在截至6月中的第二季度，百事可樂淨銷售額下降3.1％至159.5億美元。不計特殊項目，每股盈利1.32美元。無論收入及盈利均勝分析師預期，百事可樂股價早段升近2％。

百事可樂將次季表現比預期好，歸功於包括電商業務在內的投資。百事可樂計劃按新的消費趨勢，推動業務發展。不過由於疫情的不確定性，百事可樂不會提供2020財年的前景。

在新冠疫情爆發後，標普500指數有180多家企業撤回業績預期，令市場人士難以判斷企業表現。接受FactSet調查的分析師預計，標普500指數成分股企業在第二季的整體利潤，較去年同期下降近45%。

疫情下標普500企業紛撤回預期

此外，《華爾街日報》引述美國現任及前任政府官員稱，美聯儲及美國財政部領導層最近數月就資助美國中、小企業的6000億美元大眾商業貸款計劃（Main Street Lending Program）條款陷於分歧。知情人士稱，美聯儲傾向於較為寬鬆的貸款條件，但這會給政府帶來資金損失的風險。財政部官員則更傾向較為保守的貸款方式。雙方的分歧令項目啟動遲緩。截至上周三，該計劃尚未購入任何貸款，恐影響對企業獲得援助的進度。

（綜合報道）

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