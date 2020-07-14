WeWork預告走出谷底 料明年底前首次錄盈利

總部位於紐約的WeWork，去年擱置首次公開募股（IPO）後，積極削減成本。員工人數由去年的1.4萬人高位，大幅削減至5600人。這數字此前未被披露，目前裁員計劃已經完成。克勞爾稱，每人都認為WeWork不可能翻身，如今一年過去，WeWork實現盈利在望，且擁有令人難以置信的多元化資產。

去年擱置IPO 大削員工節流

他說，雖然疫情期間在家辦公的模式，導致辦公室需求下降，但部分企業仍透過WeWork尋找離員工住所較近的辦公地點。過去一個月，萬事達卡（Mastercard）、抖音母公司字節跳動、微軟和花旗等，也與WeWork簽署新租約。

克勞爾稱，市場對於清潔衛生的高質素辦公室的需求空前增加。 不過疫情期間，有部分租戶拒付租金，或要求中止租約。今年頭3個月，WeWork消耗了4.82億美元（約37.6億港元）現金，使手上現金降至不足40億美元（約312億港元）。

債券價格低位反彈42％

WeWork尚未向債權人報告第二季銷售數據，但克勞爾表示，疫情期間營收持平。克勞爾曾助軟銀旗下的美國流動電訊商Sprint轉虧為盈，並促成其與美國同業T-Mobile合併。自2018年以來，他擔任軟銀集團的營運總監。去年10月起，他出任WeWork執行主席。

過去兩個月，WeWork價值6.69億美元的未償還債券價格反彈，上周的債券價格相當於票面價值49%，較3月低位攀升42%。

不過WeWork早前幾近崩潰，促使軟銀創辦人孫正義承認，軟銀對WeWork的最初投資是個錯誤。軟銀集團累計向WeWork注資逾100億美元，後者的估值由去年初的470億美元，暴跌至今年3月的29億美元。

市前曾認為，WeWork和新冠病毒疫情會為軟銀帶來嚴重災難。不過由於市場狀况改善，軟銀所投資的公司經營好轉，加上股票回購，軟銀集團的股價已較3月低位反彈逾1倍。市場人士預期，軟銀股價短期內仍會向上。62歲的孫正義個人淨資產已飈升至200億美元，是彭博億萬富豪榜追蹤其財富以來的新高。

孫正義個人淨資產飈升

彭博社稱，孫正義在科網泡沫時代投資的公司，幾乎全軍覆沒，損失700億美元。他當時大幅削減開支，令軟銀得以維持營運。2006年，他以150億美元收購英國Vodafone的日本業務，又說服「蘋果教主」喬布斯授予其日本市場的iPhone獨家銷售權，終扭轉敗局。

（金融時報）

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