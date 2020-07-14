羅琪茵思捷持股增至18％ 再斥億元入貨 股價回吐跌17%

明報記者 方楚茵

「逼宮」事件爆出後，思捷股價倍添波動，思捷在上周五復牌後曾爆升106.8%，收市仍升67.05%至1.47元。但昨日顯著回吐，全日曾低見1.17元或跌20.4%，收報1.22元，跌17.01%，成交額1.15億元。

羅琪茵近年活躍股壇

羅琪茵除為莊友堅太太外，亦是維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員，她近年活躍股壇，包括以近7.12億元向有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋收購梧桐國際（0613）的控股權，又認購了盛京銀行（2066）權益，持股約4.67%等。

羅琪茵今次連番增持思捷，似乎早有計劃。自創辦人邢李㷧撤出後，思捷股權一直非常分散，除羅琪茵外，目前僅得創辦人邢李㷧3名女兒及基金股東Marathon Asset Management分持有11.22%及10.97%。而羅琪茵在7月3日申報以1.2億元大手增持思捷1.5億股前，早已持有4.93%股權，直至上周超越申報紅線時，持股已由4.93%直飈至12.89%，一躍成為公司單一大股東。

促罷免CEO委3執董 柯清輝沒提及

今次羅琪茵連番增持，似乎劍指思捷大權。皆因在她申報持有思捷後，隨即於7月8日向公司發函「逼宮」，要求召開股東特別大會，並罷免兩名執董、分別任行政總裁的Anders Christian KRISTIANSEN及財務總裁Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES，並要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡、黃鴻威為執董。至於與莊友堅素有淵源、曾掌舵中策系的柯清輝則未被提及，令「逼宮」事件更耐人尋味。

值得留意的是，在羅琪茵今次股權「浮面」前，思捷近期變動頻頻，包括在6月23日，突公布自2018年4月起出任執行主席及執董的柯清輝，再次調任為非執行主席及非執董。其後再公布6間歐洲附屬公司申請啟動財保程序及實行重組，全球裁員1200人及於11月底前關閉德國50間分店等。