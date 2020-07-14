「珍奶股」賓仕國際拓口罩業務 冀月中應市

符ASTM Level 3 市面為數不多

「NEULIFE」口罩在港生產，已達到ASTM Level 3的標準，亦通過美國Nelsons Labs的皮膚敏感、刺激及細胞毒性測試，每盒售價149元，共有50個口罩。陳紹璋直言，在港生產的口罩商大多都是「半途出家」，符合ASTM Level 3的口罩亦寥寥可數。公司亦視察過數間口罩廠，但不太合適，現時的合作伙伴一向生產醫療設備，可保證質素。位於九龍的工廠共有7部口罩機，每日可生產不少於30萬個口罩，當中有90%出口到美國，亦有來自本地大型私家醫院的訂單。

陳紹璋表示，明白家長對兒童口罩的需求，NEULIFE亦有計劃生產兒童口罩，會視乎廠房空間而決定何時生產。他強調，品牌是長線生意策略，疫情過去亦會一直供應口罩，而隨着香港人口老化，相信成人尿片等個人護理產品亦有一定商機。

指港成人尿片等個人護理有商機

至於賓仕兩個業務分部，即分銷及零售業務，陳紹璋稱，受惠於市民留在家中，減少外出用餐，分銷業務未受影響，生意更微升，一些產品如雞蛋、罐頭及麵食曾一度斷貨，疫情放緩後就回復正常。而為人熟悉的天仁茗茶，截至今年3月底在港已有56間分店，陳紹璋指出，至今未有關閉任何一間分店，反而會趁租金下跌爭取好位置，審慎擴張店舖網絡，6月亦見生意有改善。他透露，另一餐飲品牌「洪師傅」更會在沙田逆市開店，冀於8月初開業。