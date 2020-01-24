恒指升44點 受制250天線

北水淨流入回升至61.91億

北水昨日淨流入為61.91億元，比上周五的28.29億元明顯回升。上周受「港版納指」刺激上升的大型科技股繼續整固，騰訊跌1%為拖累恒指最多的藍籌，美團（3690）下跌1.06%，阿里（9988）跌0.39%。本港新增多宗來源不明新冠肺炎個案，地產股繼續走弱，新世界（0017）跌1.84%，為表現最差藍籌。

資金轉炒回A概念股，吉利（0175）再升8.3%，為表現最佳藍籌，三生製藥（1530）上升8.62%，市場同時炒作比亞迪（1211）推出新款電動車，昨日急升16.17%。另外，《華爾街日報》報道，美國官員不贊成針對香港金融市場採取制裁措施，匯控（0005）上升2.34%，渣打（2888）上升3.49%。港股未能再突破250天線，第一上海首席策略師葉尚志認為，上周資金急速流入推升股市，現時需要消化升幅。他指出年初至今的每日平均成交為1200億元，只要成交額維持該水平以上，或恒指維持在25,200點的支持位以上，相信市場仍然穩定。

1個月港元拆息逾3年新低

此外，自4月起港元觸發強方兌換保證，昨日港元銀行體系總結餘已升至1802.89億元，熱錢湧港下，1個月港元拆息降至0.3823厘，比上日跌1.7點子（1厘等於100點子），是2017年6月以來的逾三年新低。

華僑銀行報告認為，派息潮及新股上市預期的影響逐漸減退、港美息差收窄，金管局毋須如上周般大手沽出港元，加上疫情及中美關係不確定或影響資金流入港股，料港元拆息下行空間較為有限。