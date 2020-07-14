獨董任期最長27年 委員會獨立性受質疑

一太因應今次收購交易，由集團現任5名獨董組成獨立董事委員會審議交易，翻查資料，5名獨董之中，以曾任嶺南大學校長的陳坤耀任職年期最長，他自1993年起，已出任一太獨董長達27年，其餘四名獨董任職年期則較合理，恒生（0011）前「女大班」梁高美懿、范仁鶴俱已在任8年，新加坡著名詩人李夙芯在任5年，而匯豐投資管理前亞太區行政總裁裴布雷則剛於今年3月上任。

東亞亦曾遭質疑獨董獨立性

有美資基金指出，一名在董事會在任年期27年的獨立非執董，其獨立性備受質疑，並對於由該委員會根據獨立財務顧問建議推薦贊成有關交易的意見抱保留。外資基金對於上市公司獨董獨立性質疑並不罕見，例如多次狙擊東亞銀行（0023）的基金Elliott，2016年就曾批評東亞獨董獨立性，例如時任東亞獨董的偉易達（0303）主席黃子欣、維他奶（0345）執行主席羅友禮等，不但任期長達15年以上，而且企業之間互相設有董事代表，有「交換董事」之嫌。