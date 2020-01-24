基金轟一太「買麵」估值過高 周五股東會投票決定234億收購

明報記者 陳偉燊

據本報理解，該美資基金同時持有一太及ICBP股份，惟持股量俱低於1%。該基金接受本報查詢時稱，ICBP進行今次交易前，原本為持淨現金狀態，在以美元借貸完成交易後，負債比率不單提升至100%，同時亦涉及美元借貸的匯率風險。據其所知，印尼監管機構將於3個月後改例，收緊關連交易時大股東的投票權，而ICBP此時進行金額巨大的關連交易，讓在ICBP持股逾八成的大股東一太，可以投票通過交易，有鑽改例前漏洞之嫌。基金指出，一旦交易在ICBP周三（15日）股東會獲批，交易會在周五交由一太獨立股東表決。

質疑財顧報告估值比較準測

美資基金又對獨立財務顧問報告存疑，報告中引用的可比較個案，全非中東或非洲同業，而是亞太區市盈率較高的同業，並不適合比較，並指若按同一營運地點估算，今次交易作價估值遠高於合理價。

基金又擔憂，原本持有菲律賓長途電話（PLDT）及印多福等貴重資產的一太，在業務進一步複雜化後，股價折讓更大，同時交易將對集團企業管治帶來衝擊。

去年純利3.35億 收購價市盈率69倍

根據公司通函，ICBP在今次收購的Pinehill，主力在阿拉伯、埃及、土耳其、塞爾維亞及尼日利亞等8國經營Indomie業務，當中涉及12間廠房，去年度純利約0.43億美元（約3.35億元），收購價相當於市盈率近69倍。透過今次交易，各佔Pinehill的51%及49%權益的林逢生及ASM分別套現119.26億及114.54億元。林逢生亦佔一太44.3%股權。

印尼企業管治亞洲包尾

本報向亞洲管治協會（ACGA）查詢，該會秘書Jamie Allen指出，根據他們於《CG Watch 2018》給予區內各市場的企管評分，香港及印尼的得分分別為60分及34分，分別排名第2及包尾第14，這反映出，印尼市場對投資者的保護處於低水平，因此若說有大股東可以參與關連交易投票，不會令他們感到意外。