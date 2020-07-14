莎莎首季港澳同店銷售再瀉72%

莎莎表示，港澳業務受到內地旅客人數低迷影響，內地客交易宗數按年大跌98.4%，整體交易宗數錄得57%跌幅。本地客的每宗交易平均金額下跌6.5%，因本地客每宗交易平均金額較小但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌42%。由於港澳目前以本地客為主，正調整產品組合，加強防疫用品、個人護理產品等，集團又會繼續實施減省成本措施，包括爭取大幅度減租，並在已獲批政府「保就業計劃」的工資補貼援助下，將會盡最大努力保障員工的生計。

公司又稱會繼續嚴格控制存貨水平，以保留營運資金和控制存貨風險，整體的存貨水平已由今年3月底的約10億元進一步降低至6月底的8.39億元，已計入保就業計劃補貼援助約6130萬元的現金水平於6月底約6.63億元，足以應付現時業務所需。

內地大馬銷售跌幅開始收窄

其他地區方面，包括中國內地、馬來西亞和電子商貿的零售及批發業務營業額的跌幅為27.8%。期內，中國內地及馬來西亞仍然受新冠肺炎疫情影響，不過隨着店舖分別於3月及5月起陸續重開，銷售按年跌幅已開始收窄。