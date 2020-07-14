國泰通過供股 重組裁員下季公布

會上有股東問及集團會如何保存現金流，國泰主席賀以禮表示，公司已經推出第二輪特別假期計劃（SLS），並獲九成員工參與，公司高層亦已減薪，同時再次強調，任何結構重整或裁員計劃都會留待今年第四季公布。該名股東又提到，自己喜歡國泰這家公司，而賀以禮就回應，公司正處於艱難的時刻，因此亦要多謝股東支持。

表決結果於昨日收市後上載港交所（0388）網站，3項普通決議案及兩項特別決議案均獲99%以上的贊成票。針對資本重組方案下的議案，即批淮發行優先股、認股權證及供股，均有逾99.9%贊成，不足0.1%反對。至於向董事授予新授權，令董事局可回購及配發股份總數從10%增至20%的議案亦獲通過，約有99.4%贊成票，0.6%反對。

料籌117億 股價升2%

根據國泰早前公布的文件，自明日（15日）起買入的股票已不獲供股權，並自本月22日起寄發供股文件予股東，預期整個供股程序將在8月初完成。

在「11供7」的供股形式下，將配發及發行約25.03億新股，以供股價每股4.68元計，料可為集團集資約117億元。國泰昨收報6.94元，升2%。