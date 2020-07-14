美商會調查：35%在港美企擬撤資

受訪者較之前更關注國安法

香港美國商會於今年7月6日至9日期間，透過問卷收集了183家會員公司對《港區國安法》的看法，當中有36%公司總部設於香港，54%則設於美國。若以行業類別而言，當中主要以金融服務公司為主，佔整體約15%，其次則為媒體、諮詢、數據儲存等公司佔約13%，創新及科技等公司則佔約10%。

調查顯示，受訪者較過去一個月更加關注《港區國安法》，有65%受訪者主要關注法律的涵蓋範圍和其執行方式，61%關注該法對司法獨立系統的影響，另外亦有大部分受訪者擔心該法將損害香港自治，及其作為全球國際金融中心的獨特地位。調查又顯示，約有64%受訪者認為該法對香港的營商前景會造成嚴重或部分負面影響，例如人才流失、香港形象受損等，僅得約22%認為有正面影響；同時有42%對香港營商前景感到悲觀，另有25%認為短期悲觀，但中長期樂觀。

逾四成對港營商前景悲觀

不過，調查指出，約有48%受訪者表示公司沒有就《港區國安法》通過而設立應變方案，僅有約26%稱將會或已經就此設立新的業務應變方案，另有約26%受訪者則表示公司在該法通過前已設立應變方案，但設立的主要目是由於中美關係或新冠肺炎疫情的爆發。