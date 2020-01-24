被指洗錢內地受查 周焯華：極度荒謬 稱公司持逾300億現金 太陽城股價曾挫逾兩成

明報記者 陳子凌

據內地微信近日有關「太陽城出事」傳言，內容指控太陽城涉及洗黑錢和資助香港社運，又稱集團行政總裁兼董事周焯華已經逃到泰國，並託人向中央求情，「交代受美國中情局（CIA）威脅，協助台灣蔡英文資金洗錢」，及將資金轉入香港「支持將遊行提升為黑暴」（見表）。此外，亦有流言表示針對太陽城的事件，已有數百人被捕，亦有帖子「呼籲」在太陽城有帳戶及餘款的客戶盡快前往太陽城提款。

澄清未派員工駐內地

傳言昨日經澳門媒體報道後進一步發酵，太陽城股價開市急挫22%，低見0.87元。隨後，周焯華罕有以拍片形式反駁傳言，他表示，根據不同單位提供消息，有迹象顯示近日內地公安機關正進行反罪惡行動，規模是全國性的，但跟謠言中所說的「針對太陽城」完全不符，對於造謠者及散播者予以強烈譴責。周焯華強調，集團在澳門的旅遊博彩業務完全守法經營，並沒有派駐任何同事於內地，或到內地參與牽涉博彩的工作。太陽城股價在周焯華發出澄清後見反彈，一度倒升，最終收報1.09元，跌2.68%。

就太陽城資助香港暴亂，周焯華駁斥相關謠言「極度荒謬」，強調集團扎根澳門，心繫祖國，絕對不會支持任何損害國家行為。周焯華亦表示，謠言指內地執法機關掌握太陽城貴賓會的客戶資料，集團從未收到海外或內地要求提供任何客戶資料；集團亦不可以任意披露。此外，集團手機應用程式系統並不會儲存任何客戶資料，伺服器亦設於澳門，24小時監控亦沒有錄得任何黑客攻擊。他重申，從來沒有出現任何貴賓會客戶資料泄漏的問題。

強調扎根澳門心繫祖國

周焯華亦強調，太陽城貴賓會業務財務狀况穩健，用於日常營運的現金流為186億元，於澳門兩家銀行有165億元存款，過去14年來的撥備為105.8億元，資產總額完全足以覆蓋所有客人的存碼，且絕對有能力抵消可預見的虧損及壞帳。