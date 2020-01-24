駿隆：下半年MPF料收復失地

明報記者 王俊騏

受新冠疫情衝擊，上半年環球金融市場動盪，具避險作用的債券市場表現相對較好。後來第二波疫情暫未見惡化迹象，主要股市已收復今年以來的主要跌幅，A股已收復疫情前失地，升穿疫情爆發前高位。根據富達國際資料，上半年表現最理想的強積金基金類別，為防守力較強的香港債券基金及「預設投資」內的65歲後基金，平均回報3.33%，表現最差為歐洲股票，跌幅達12.5%。該行認為，各地重啟經濟利好市場樂觀情緒，下半年對全球股市抱審慎樂觀態度，但仍需留意政治風險如美國大選及疫情發展。

不過，股票基金回報續好轉。根據駿隆強積金表現指數，6月強積金綜合指數升4.1%，月內人均回報賺8712元，其中在股票類別中，香港股票基金今年以來仍錄負回報，但單計6月則升了9%，為同期股票基金中表現最好。

料股票基金跑贏債券基金

駿隆集團常務董事陳銳隆認為，全球主要央行大型量化寬鬆，加上目前疫情略見緩和，使市場預期消費會報復式反彈，帶動股市回升。他估計下半年這些利好因素會持續，帶動股市進一步向上，但同時會較波動。他建議高風險投資者，可考慮按自身能力逐步提高股票基金佔比。隨全球出現新常態，各地股市熱炒新經濟股如健康護理、醫藥及生物科技等，傳統產業股已不受投資者青睞。美股正正受惠於這趨勢，但估值已變得略為昂貴，大中華區股票估值相對廉宜，也是近期表現好轉的原因。

至於債市也仍然向上，其中香港債券表現突出。他指出，隨全球主要央行利率近乎零水平，再進一步下調空間不大，相信債市下半年的潛在升幅不及上半年。惟歐美央行都推出買債計劃，會有助債價維持目前水平，使債市調整風險不大，但料股票基金下半年會跑贏債券基金。從以上的利好因素，他相信駿隆強積金綜合指數可收回上半年的失地，全年可望轉正數，暫未見潛在風險擴大帶來向下壓力。

下半年投資留意美國大選

不過，陳銳隆指近月強積金投資市場已轉變，以往回報受市况主導，但他發現在過去6個月，同一資產類別中基金間的表現差異極大，如上半年美股間的回報差異達到25.4%，主因之一是科技股大幅跑贏大市，科技股權重較高的基金表現自然更佳。雖然估計下半年股市好轉，但有數個風險投資者仍要提防。中美關係已惡化到警戒狀態，任何一方有進一步行動都會使市場有巨大反應。美國大選也是另一風險，民主黨總統參選人拜登曾提及會提高稅收，也帶來調整風險，而現任總統特朗普目前民望較低亦要注意，特別他的舉動難以猜測；還有，若爆發新一波疫情，亦會觸發市場恐慌。

[退休綢繆]