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尚悅本月首周交投逼上月一半

【明報專訊】踏入本月元朗二手交投轉旺，區內樓齡約6年、主打上車單位的尚悅，截至本月8日已錄得11宗成交，雖然平均實呎13352元，較上月回落4%，但本月短短8天成交量已逼近上月全月的一半，反映屋苑二手交投暢旺。

明報記者 謝諾文

尚悅上月承接5月疫情緩和的利好消息，令全月共錄22宗成交，踏入本月僅約一周交投持續暢旺，已錄約11宗成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，中小型物業持續受追捧，加上新盤熱賣，刺激購買力進一步釋放。其中尚悅9座高層A室，屬3房間隔，實用面積為743呎，原業主叫價850萬元，最終以833.8萬元成交，平均實呎11222元。原業主2016年780萬元買入，持貨4年，帳面僅升約7％，若連使費計料僅微利離場。

紅山半島洋房8年實蝕1400萬

另市場消息指，大潭紅山半島棕櫚徑D型雙號屋，實用2583方呎，以6000萬元售出，實呎23229元；原業主2012年以7000萬元購入，持貨8年帳面蝕1000萬元或14%，連同使費在內，估計實蝕逾1400萬元或兩成。值得留意，該單位一度由謝賢等於90年代持有。

中原黃偉雄2163萬沽萃峯3房

此外，中原亞太區主席兼行政總裁黃偉雄以公司名義持有的灣仔萃峯一個3房單位，近日以2163萬元沽出。單位為中高層B室，實用面積875方呎，3房連儲物室間隔，成交價2163萬元，實呎24720元。原業主於2010年透過公司名義以約1726.8萬元購入，持貨10年帳面獲利約436萬元或25%。

晴碧凶宅低市價兩成易手

住屋需求持續，成交價較低的「另類物業」亦不乏買家承接。沙田夾屋晴碧花園新近有凶宅單位，以低市價兩成易手。市場消息指，上述晴碧花園2座中低層B室，實用面積678方呎，屬3房套房間隔，以708萬元未補價沽出，實呎10442元。屋苑今年僅錄2宗成交，上述單位價錢較正常單位低市價約兩成。

天水圍天富苑新近有3房單位以500萬元，於未補地價市場沽出。區內代理指，上述該單位為天富苑G座高層7室，實用面積650方呎，3房間隔，最新以500萬元於居屋第二市場沽出，實呎7692元，屬市價水平，新買家為外區綠表客。原業主2014年7月以254萬元未補地價購入，持貨6年，帳面獲利246萬元或近1倍。

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