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The Campton主打2房 吸年輕客

【明報專訊】新盤緊接登場，近年積極開拓本港市場的萬科香港，最新推售旗下長沙灣The Campton。項目以「明日生活」為設計概念，將科技融入家居；同時坐擁交通便利的優勢，距離長沙灣港鐵站僅5分鐘步程。項目提供的戶型涵蓋開放式至4房不等，當中主打2房單位，佔全盤單位數目一半，瞄準年輕分支家庭客。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

The Campton位於長沙灣福榮街201號，共提供467伙，樓花期約1年，5月開售至今已累沽約300伙。項目為一幢35層高的住宅大廈，標準樓層每層17伙，採雙翼設計，分為東翼、西翼，各設一個升降機大堂，各有3部升降機。景觀方面，中低層單位以區內市景和樓景為主，而部分向西南的高層單位可遠眺昂船洲一帶海景，另外部分向東北的高層單位則可望畢架山及附近山景。

2房戶佔一半 456方呎起

項目地庫設有停車場，基座除設有公眾停車場、政府垃圾收集站及規劃餐飲設施等之外，2樓則為住客會所，至於3樓或以上樓層則屬於住宅單位。當中，3樓部分單位屬連平台特色戶，而35樓亦有3伙為連天台的特色戶。項目單位面積由開放式的272方呎起，2房單位佔一半，實用面積由456至589方呎，部分2房單位另附有工作室。至於面積最大、亦是唯一逾千方呎的單位為35樓A室，實用面積1446方呎，採4房3套連工人套房間隔，連431方呎平台及480方呎天台。

發展商打造了3個交樓標準示範單位，其中3房示範單位參照28樓B室，實用面積657方呎。單位配備電子門鎖，客飯廳以長形開則，長約6米、闊約2.8米。廚房採傳統梗牆間隔設計，配有白色廚櫃，連德國品牌家電，包括煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機等。

3房浴室採乾濕分離設計

項目浴室承接同系項目上源的乾濕分離設計， 特意將洗手盆、淋浴間及坐廁以門分隔成3個獨立空間，坐廁區更另附有迷你洗手盆，在繁忙時間可讓3人同時使用浴室。其中兩個睡房均約有50方呎，設有大型玻璃窗；主人睡房則設有廣角玻璃窗，可外望多角度景觀，同時連接工作平台。另一示範單位參照28樓D室，屬2房間隔，實用面積465方呎。門口左方設有收納櫃及鞋櫃，而收納櫃的中空枱面特別添加斜板，方便放置信件。客飯廳外連露台，兩個睡房開則方正。

廚房就以開放式設計，以棕色為主調，附有廚櫃，提供足夠收納空間，並設有電磁爐及其他家電設備。浴室的地板和牆身則以灰白色石材鋪砌，備有淋浴間，提供雙門鏡櫃，可供收納各類梳洗清潔用品，但浴室不設窗戶。

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