7月整體物業註冊料7300宗 挫逾一成

新冠肺炎惡化將於8月數字反映

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，由於樓價累積升幅不少，加上本港社會事件持續，影響市民入市信心，以致交投減慢，而近日新冠肺炎疫情出現社區爆發，對樓市影響將於8月登記數字反映。

二手登記料為3個月新低

二手方面， 7月暫錄948宗、涉77億元，預測整月登記約3,800宗、涉330億元，按月分別跌14.6%及19.8%，料將是繼2020年4月錄3,091宗、涉244.3億元之後，成3個月來新低紀錄。

至於大型屋苑方面，以天水圍嘉湖山莊暫錄12宗佔最多、荔枝角美孚新邨暫錄11宗、鰂魚涌太古城暫錄8宗。

一手以Wetland2期最標青

至於一手樓宇買賣合約登記方面，7月暫錄194宗及涉45.7億元，預期整月約1,300宗、涉160億元，按月分別跌39.2%及24.5%。雖然一手數字回落，但仍維持1,000宗水平以上，顯示新盤餘貨交投持續，其中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，暫錄33宗及涉2.46億元，佔最多。