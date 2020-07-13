羅守輝1480萬購盛滙大角嘴舖

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金是於2019年5月，以1200萬元購入上述大角嘴道55至65A號牡丹大廈地下2號舖，面積約350方呎，較早時原以1880萬元放售，減價400萬元或21%後，最新以1480萬元出售予羅守輝，呎價約4.22萬元；該基金持貨1年多，帳面獲利280萬元或23%。相關舖位目前由韓式炸雞店租用，月租3.06萬元，料新買家可享租金回報率約2.5厘。

李根興:下半年擬斥1億掃舖

李根興續指，雖然新冠肺炎疫情出現新一波傳播，但相信危中有機，現在是買舖「講價」好時機，而今年下半年目標，是買入涉資最少1億元的商舖，估計涉約5至6間舖、即平均每月購買一間，目前已經有多個舖位正在洽購中。

另一方面，美聯商業營業董事甘廣然表示，旺角彌敦道號華比銀行大廈低層相連單位，面積992方呎，業主叫價約952萬元放售，呎價約9600元。若參考同廈已出租單位，估計潛在回報可逾3厘。

華比銀行大廈相連戶叫價952萬

甘續指，是次放盤單位是相連戶，間隔實用，適合各類公司進駐作辦公室，料可獲投資者及用家青睞。