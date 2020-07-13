美聯九龍塘代理確診 分行即時關閉

美聯表示，已安排曾與上述確診個案有接觸或共處的同事，全部留家自我隔離14天，並通知相關接觸人士接受測試。美聯已立即關閉相關分行，並已完成徹底消毒清潔工作，同事完成隔離上班前，將進行多一次深層消毒清潔。

中原員工家人中招 同舖職員居家隔離

另中原指出，旗下新都城分行一名營業員的家人確診，已即時安排清潔公司為分行徹底消毒，同舖員工亦已安排居家隔離14天。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自今年疫情爆發初期，中原已取消所有大型會議，改為線上舉行，有見近日疫情反覆，日前已再發通告，加強及提醒各員工防疫工作。

美聯、中原均強調，在新冠疫情再轉趨嚴峻下，均會強化公司的網上和VR睇樓、手機應用程式物色單位等功能。

十大屋苑周末成交按周升四成

不過，雖然疫情近日再在社區爆發，惟大型屋苑二手成交量回升。中原統計十大屋苑本周末錄14宗成交，較上周末增4宗或40%，已連續7個周末保持雙位數，其中最多成交為天水圍嘉湖山莊錄4宗、鰂魚涌太古城錄3宗成交。另美聯統計周末兩日10大藍籌屋苑共錄約15宗成交，按周上升36.4%，連續22個周末維持雙位數字。

成交方面，中原副區域營業經理王勤學指，元朗錦田PARK YOHO Genova第15B座中層C室，實用525方呎兩房戶以693萬元沽出，實呎13200元；原業主2017年7月以631萬元一手買入單位，持貨剛滿3年隨即轉售，帳面獲利約62萬元或近10%，扣除稅項和代理佣金等雜項開支，估計仍獲微利。

代理消息指，鴨脷洲海怡半島13A座中層H室，實用864方呎3房海景戶，新近以1850萬元易手，實呎21412元，料為屋苑今年最高成交呎價；原業主1997年以約1018萬元購入，持貨23年，帳面賺832萬元或82%。

[疫情第三波]