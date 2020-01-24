本月首12天新盤售750伙 下旬聚焦屯門新盤

會德豐地產常務董事黃光耀指，KOKO HILLS上周六首輪發售160伙，即日沽85伙，單日套現逾10.2億元，成交價介乎774萬至1836萬元，實呎19,529至24,310元，套現逾10.2億元。

他續指，KOKO HILLS暫時未有新加推計劃，會視乎新冠疫情發展，再決定加推和次輪銷售部署，惟未必會有大規模銷售。

KOKO HILLS 暫未有加推計劃

會德豐同系日出康城MARINI系列，新近亦沽出4伙，令集團今年至今累售873個單位、套現總額逾92億元，料7月內有望突破100億元。

其他新盤方面，永泰（0369）及萬泰沙田九肚澐灃5座3樓A室，實用1614方呎4房雙套戶型，成交價4880萬元（連雙車位）、實呎30,235元。

山水盈一周售8伙

路勁（1098）旗下元朗錦田山水盈，過去一周售出8伙，主要屬分層2、3房單位，成交價808.5萬至1338.8萬元；項目去年底推出至今累售159伙、套現18億元。

內房保利（0119）啟德龍譽，亦售出第2A座35樓F室，為高座3房連儲物房戶型，實用916方呎，成交價3160.3萬元，實呎34,501元。

御海灣今公布開售部署

另外，新地屯門海皇路御海灣，以及由恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路帝御．金灣，有機會於本月下旬對撼；後者最快本周開價，御海灣亦於今日公布最新銷售部署。

興勝創建（0896）深水埗WEST PARK昨售出12個車位，售價145萬至185萬元，套現2000萬元，發展商擬最快今日提價，加幅約8萬元。