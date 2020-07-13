國安法兩月 大額豪宅吸金撲40億 錄40成交新界東最多 分析:立法助維穩

明報記者 林可為

香港自去年下半年起，因反修例風波而爆發1997年回歸以來最嚴峻的社會運動，全國人大今年5月21日確認制訂港區國安法，特區政府於6月30日深夜刊憲後正式生效，惟對自4月下旬起開始回暖的樓市，似乎未見明顯衝擊。本報統計，5月21日至今不足兩個月，市場錄至少錄得40宗、成交價介乎5008萬至5.33億元的大額一手成交，吸金總額逾35.8億元，有關成交涉16個已屆現樓的新盤。

富豪‧山峯售7伙套現逾5.2億

若以地區劃分，以沙田九肚麗坪路、馬鞍山的新界東一手豪宅成交最暢旺，期內錄20宗成交、吸金總額逾14.53億元，分別佔同期整體40宗大額成交、整體吸金總額35.8億元的50%和40.5%；當中百利保（0617）牽頭發展的富豪‧山峯，透過招標累售7幢洋房和特色戶，套現逾5.24億元，為期內區內吸金最勁新盤。

百利保執行董事兼首席營運官范統預計，豪宅市場下半年的走勢將持續向好。

港島10宗成交涉資近15億最勁

港島方面，期內錄得10宗大額成交，雖然只佔同期整體大額成交的25%，但10宗成交吸金額卻達14.69億元，佔同期豪宅吸金總額41%，反映港島豪宅樓價始終高一線。其中資策（0497）牽頭的渣甸山皇第16樓A室（實用2848方呎），以逾2.22億元售出、實呎7.8萬元，呎價一度創今年一手呎價新高，買家報住福建，須付樓價30%辣稅涉約6664萬元。

另被形容為亞洲樓王，會德豐（0020）銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，亦以5.33億元售出一個實用4596方呎分層戶，實呎達11.6萬元，成交價、成交呎價均為今年迄今一手物業之冠。換言之，港島和新界東是近兩個月來，豪宅吸金量最強勁地區。

疫情惡化或令市况變觀望

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，豪宅買家願意入市，意味對前景具信心，而港區國安法自5月底出台，一手豪宅交投仍見上升，顯示不但不是利淡因素，反而是一項正面信息，市場或期望港區國安法實施後，香港社會狀况會更穩定，激烈的示威運動可望收歛。不過，對新冠疫情有再趨惡化勢頭，陳表示新一波疫情對樓市影響尚待觀察，但在觀望情緒影響下，料7月豪宅交投有機會放緩，未如之前般活躍。