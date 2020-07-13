李志成：疫情再爆發 新盤承接成關鍵

根據差估署數據，最新5月份私宅樓價指數按月升1.93%，為去年4月以來逾1年單月最大升幅，首5個月累升約1.48%。近年樓價反覆上升，究其原因，本港置業剛需強勁，但房屋供應不足，加上息率低企，供樓負擔不算太重，而且全球相繼推行量化寬鬆，不少人購買物業投資保值抗通脹，早前疫情緩和即帶動樓市交投熾熱，樓價亦隨之回升。

不過，5月租金指數按月跌約1.2%，首5個月累計更累跌約6.3%。受疫情影響，旅客、內地及海外學生來港租樓情况均有所減少，令酒店與細價單位租盤構成競爭。

近日樓市焦點持續落在新盤市場，根據本行資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網數據顯示，本年上半年售出約6716個新盤單位，較去年下半年約7088伙減少約5.2%。箇中原因受疫情影響，一度令發展商推盤步伐減慢，其中4月更未有全新盤登場，難免令上半年新盤銷售量略遜色。

周末兩新盤推售，其中茶果嶺新盤更是首輪銷售，凍結市場不少購買力，疫情下一手承接受考驗，兩新盤銷情勢成其後發展商推盤風向針。反觀二手方面，新盤搶焦點，加上二手筍盤逐漸被消化，除非業主願意擴闊議價空間，否則短期二手交投難免受壓。

香港置業行政總裁

[李志成]