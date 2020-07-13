經濟
布少明

投資策略

布少明：港樓股成資金最佳避風港

【明報專訊】踏入7月，新盤市場似乎正延續近兩個月之新盤熱浪，近日將軍澳新盤銷情亮麗，風頭一時無兩；「接力」推售的另一新盤，收票情况同樣理想。自從5月份開始，發展商加緊推售新盤步伐，冀於新盤市場分一杯羹，造就過去兩個月，以致今年下半年的新盤大戰。

發展商加快推盤，無論對用家，或對上車客而言都是好事，因為在供應增加下，買到心儀單位的機會自不然提高。然而，近日政府一再表明暫時不考慮「撤辣」，所以藉調整辣招以增加業主放盤供應及流動性的想法，基本短期無望。長遠而言，政府務必集中火力全速覓地及增加單位供應，解決房屋供不應求的問題，令更多市民擁有上車的盼望，才可紓緩樓市困局。

二手樓市現况方面，綜合美聯分行資料，統計6月29日至7月5日的一周，全港35個大型屋苑合共錄80宗成交，雖較前一周回落約17.5%，但仍企穩80宗以上，反映市場有強勁需求支持。

另一邊廂，最近香港疫情再趨反覆，中美爭拗又見再起迹象，儘管市場一再熱議聯繫匯率會否被衝擊，又或者會否「走資」，但近數周金管局屢次出手接熱錢，反映港匯一直偏強，資金非但沒有流出，而且正持續流入。

再看近期港股市場，股市每日交投正徘徊2000億附近，較政經動盪出現前的每日平均約1000多億，增幅相當明顯。其實除了最近股市「牛氣」畢呈，交投氣氛暢旺外，香港樓市一直在過去半年的種種負面陰霾下，展現極強抗跌力，逆市展現升勢並延續至今，可見香港樓股市場，依然是環球資金最吸引的投資產品。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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