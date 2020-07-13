廖偉強：外國生活比香港好？

現時全球處於低息環境，香港的銀行按揭利率也只有約2厘，相比上世紀1980年代高達20厘及1997年超過10厘，現在的供樓利息水平十分之低，即使樓價高企，供樓的負擔也減輕不少；加上，首次置業的人士可透過按揭保險計劃，最高可承做九成按揭，市民上車較以往容易。筆相信只要肯努力工作，盡辦法減少支出，多儲蓄，任何香港人都有機會置業的。

近年社會對政府的不滿加劇，尤其是年輕人，他們受到不同思想的影響，突然間覺得香港已經不是香港，希望離開香港到外國生活，但外國的生活比香港好嗎？在外國生活並不容易，例如要在外國的市區居住，就要面對高昂生活費；即使選擇近郊的地方居住，也要擔心治安及花更多時間在往返市區上班的車程上，快則個多小時，如遙遠的地方來回可能需要花上數小時，不想淪為二等公民，就要有非常充裕的資金才可以。香港是一個國際大都會，有完善的交通網絡，到各區都十分方便快捷，也沒有種族歧視的問題，如果一時衝動而離鄉別井，只怕到時夜半垂淚想故鄉。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]