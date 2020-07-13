陳永傑：樓價升租金跌屬短暫

樓價方面，中小型單位售價指數按月上升1.92%，較大面積單位售價指數上升1.55%。租金方面大型單位售價按月上升1.5%，中小型單位上漲1.9%。

本港租金連續下跌9個月，按年下跌約9%，首5個月累計跌6.3%。表面看樓價升租金跌，租樓比較划算，只要香政治經濟環境回復平靜，租金自然止跌回升，屆時住宅樓市租價齊揚，租客逃不過加租命運。租樓合約不會長，久不久便會加租，租客始終面對加租的問題。

買樓仍划算

目前租金下跌只屬短暫性質，一般業主對待租約長期都是加多減少，租客享受到減租的機會不多，否則本港私樓租金應與十年前相差無幾。事實上本港租金比10年前上升了很多，租樓只是幫助業主供樓，租客所得不多，到最後更是一無所有。從業主角度去看，住宅物業是你自置的，供樓期長達二三十年是一個挺艱巨的任務。但現在供樓按揭息率以H按計算是2厘多，屬於超低息環境，供樓比較輕鬆。8年多前筆者開始撰寫專欄分析樓市，儘管當年美國聯儲局出口術表示會加息，但看過美國債務數據，筆者認為未必能夠即時加息，即使加得到幅度亦非常有限，由超低息按揭變為低息按揭而已。買樓對於置業人士買樓仍是划算的，現在美息又回到超低息了，美國息魔更舉步維艱，距離加息遙遠。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]