湯文亮：漢武帝的移民政策

不過，香港人亦不遑多讓，有消息指長實（1113）將會以千億在英國建設香港城，銷售對象當然是香港人，今次香港有難。

老友是香港長大，對中國歴史不太熟悉，今次習主席提倡的一帶一路其實已經是中國歷史上的第三次。第一次是漢武帝劉徹，第二次是唐太宗李世民，當日漢武帝不時征討匈奴，正是古來征戰幾人回，不但費用龐大，而且損失不少精兵猛將，於是改變政策，將征戰變成移民，在接近匈奴地方設立朔方4郡，將中原囚犯，邊緣人士移去朔方，與匈奴在貿易，文化交流，後來加上王昭君出塞，帶了大量侍婢，匈奴日漸被漢族同化，甚至不少匈奴人改姓劉，唔好以為我講笑，現在有不少劉姓的人先祖可能是匈奴人。

中國無禁止移民 別國收唔收成問題

老友話我亂作，外交部發言人趙立堅先生對於英國的BNO移民計劃表示非常憤慨，這證明計劃影響甚大，其實，中國從來沒有禁止國人移民到其他國家，問題是那些國家收唔收，在改革開放前，美國總統尼克遜訪問中國，問鄧小平點解中國唔准國民離開，鄧小平話絕對沒有這樣的事，如果美國願意接收，立刻放100萬人移民美國，尼克遜話No No當佢冇講過。事實上香港所有持BNO護照的人離開也沒有問題，騰籠換鳥這個方法早已用過，現在新的名字可能叫留島不留人。事實上，中國現在有6000萬人在世界各地生活，又怎會為300萬港人離開而發愁，趙立堅先生的憤慨可以說是激情中的演繹而已。

現在除了英國之外，澳洲加拿大亦放寬香港移民，類似長實在英國的香港城將會在英國加拿大澳洲出現，大家唔好覺得奇怪，這只不過是國家的移民政策，在英加澳設立朔方郡。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]