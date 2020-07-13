曾淵滄：聯想估值突出 股價在熱身

聯想是中國手提及個人電腦的老牌大哥大，當年通過收購IBM個人電腦業務之後，技術上大躍進，成功地協助中國取得世界一流的科技。收購IBM個人電腦業務初期，聯想虧損巨大，因為IBM的個人電腦是屬於走下坡的業務，IBM自己不要才賣給聯想，不過，對聯想、對整個中國而言，IBM的科技水平依然遠高於中國，聯想管理層最強之處就是能將收購回來虧損的業務轉虧為盈，最終，聯想的確轉虧為盈，成功收購IBM個人電腦業務後，聯想下一個收購對象是摩托羅拉手機業務，同樣的情况再發生了，聯想再度陷入虧損，幸好，經過數年的努力，聯想又轉虧為盈。

兩收購國際名牌 兩轉虧為盈

聯想兩度因收購國際名牌、收購美國高超科技而造成虧損，再由虧損轉成盈利，聯想也從此中得到了世界一流的科技，分拆出來的神州控股才得以能在今日成為熱炒的新經濟股。今日，美國的蘋果公司（AAPL）股價創歷史新高，聯想的產品也算是與蘋果同一類型，個人電腦的銷量更是世界第一，摩托羅拉的手機在南北美洲依然很受歡迎。目前，絕大部分的新經濟股PE值都很高，股息率非常非常低，但聯想的PE值依然只有11倍，股息率近6厘，在科技股中、在新經濟股中，算是很突出的。

7月1日，滬指衝上3000點，建立了心理上的信心，之後的3個交易日，再上升15%，終於，上周五出現了調整；不過，調整也只是滬指創科板指數仍在上升，新經濟股依然熱炒。同樣的情况也發生在香港、發生在美國及世界各地的股市，不少人聯想起今日的新經濟股熱潮與1999年至2000年的科網股熱潮。

企業有盈利才炒得上

當然，任何熱炒、狂炒、亂炒的股市最終一定泡沫化，泡沫也一定會爆破，問題只有一個，即什麼時候？誰也不知道什麼時候，但是，我相信企業利潤依然是股價最終的保障，1999年至2000年期間，過多的科網股股價狂漲的同時，虧損也狂升，當時的怪現象是虧損愈多，股價愈升，當時華爾街還發明了「燒錢率」一個怪名詞，來顯示這些上市企業燒錢的速度，愈快愈大愈好，的確是瘋狂的年代。

科網狂潮過去了，似乎只有藥業股仍然有虧損的企業股價依然可以狂炒，餘者都得交出盈利才炒得上。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]