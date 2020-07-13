王弼：業績期美股見真章

不過，王弼仍然相信，雖然標指突破了本欄早前預測的3000至3150點區域，但上周大部分時間仍只是在3150點附近波動，更曾跌回3100點，碰巧今日就是美國第二季業績期的開始，估計傳統行業受疫情影響仍然嚴峻。其實，早有一些具指標性的企業已公布業績，例如Nike業績便遜預期，業績後股價由103美元的高位輾轉下跌到94美元，才跟大市回升，目前仍是在98美元水平。上周道指成分股Walgreens公布業績亦遜預期，股價由43美元下挫至38美元才收復部分失地，上周五收報40美元。

聯儲局收縮資產負債表踩多腳

零星的業績遜預期，大市還能撐得住，但未來數周業績公布將排山倒海，如果許多具指標的傳統企業業績都不靚仔，就會拖累大市，甚至連強勢的納指都可以在市場氣氛轉差的情况下被拖累。本欄多次強調，美股在經濟大蕭條下仍然強勁，不外乎是市場預期經濟V形反彈，和聯儲局瘋狂印鈔，不過目前許多州政府玩政治多過為人民服務，希望拖垮經濟來轟特朗普下台，復蘇非常緩慢，加上不知是否巧合，聯儲局在過去五周竟然收縮了資產負債表約2480億美元，如果聯儲局繼續收水，業績又不理想，未來數周還是應該審慎一點。

拜登倘上台 加稅會手下留情

另外，市場開始討論拜登成為下一任總統的可能，他的當選會不會對股市不利。王弼認為拜登不是桑德斯，對企業加稅會手下留情，但象徵式也會加一點，以安撫民主黨內極左勢力，不過對經濟影響更深的，可能是民主黨對加強條例規管的執著，對大企業有利，但在經濟被疫情踐踏和蹂躪後，加強規管對經濟打擊會更深，不利美國經濟復蘇。

板塊方面，黃金相關資產在全球央行瘋狂印鈔下，表現亮麗，本欄長期推介的金礦股ETF代號GDX，由今年低位16美元，已經升到39美元。不過，金礦公司有機會已經開始對冲金價，如果投資者想再捕捉金價上升的機會，黃金ETF代號GLD的前景，未來可能會反勝GDX。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]