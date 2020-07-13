張佩儀：強積金自僱人士須知

自僱人士是指未受聘於任何僱主（個人或公司）的工作人士，以非僱員的身分提供產品和服務來賺取入息，例如獨資經營人、樂器導師、私人補習老師，所有簽訂服務合約（而非僱傭合約）的人士等。為自僱人士（除了自僱小販以外）是需要供款，在成為自僱人士後的60日內開立強積金帳戶。

自僱人士若是沒有供款，則為違規並面臨相關罰則：不論是沒有參加計劃或是沒有繳付強制性供款，初犯者可能面對最高5萬元罰款及6個月監禁，再犯者則可能面對最高雙倍的刑罰。

自僱人士供款5%與一般僱員相同

自僱人士供款則等同一般僱員強制性供款部分的5%，少了僱主強制性供款的部分的5%。從自身所需供的款項而言，自僱人士和一般僱員沒有分別，唯獨總供款較少。

希望以上的答案能釐清自僱人士的強積金責任!

可按自身情况 選適合計劃

自僱人士在選擇強積金計劃時有一定的優勢，可以隨自己可承受的風險和期望的回報，挑選適合的計劃。強制性供款之外，如能好好利用可扣稅自願性供款（需要另開立自願性供款戶口），更可以扣除稅項及為退休資本增值，最大化從強積金計劃中可得到的利益。

[張佩儀 財女手記]