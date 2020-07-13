張佩儀：強積金自僱人士須知

【明報專訊】現時社會上對自僱人士強積金供款仍存有疑問，例如自僱人士需要供款嗎？為何自僱人士也要供款？如需供款，沒有僱主的自僱人士供款是不是比一般僱員多或少？以上問題，筆者為你逐一解答。
自僱人士是指未受聘於任何僱主（個人或公司）的工作人士，以非僱員的身分提供產品和服務來賺取入息，例如獨資經營人、樂器導師、私人補習老師，所有簽訂服務合約（而非僱傭合約）的人士等。為自僱人士（除了自僱小販以外）是需要供款，在成為自僱人士後的60日內開立強積金帳戶。
自僱人士若是沒有供款，則為違規並面臨相關罰則：不論是沒有參加計劃或是沒有繳付強制性供款，初犯者可能面對最高5萬元罰款及6個月監禁，再犯者則可能面對最高雙倍的刑罰。
自僱人士供款5%與一般僱員相同
自僱人士供款則等同一般僱員強制性供款部分的5%，少了僱主強制性供款的部分的5%。從自身所需供的款項而言，自僱人士和一般僱員沒有分別，唯獨總供款較少。
希望以上的答案能釐清自僱人士的強積金責任!
可按自身情况 選適合計劃
自僱人士在選擇強積金計劃時有一定的優勢，可以隨自己可承受的風險和期望的回報，挑選適合的計劃。強制性供款之外，如能好好利用可扣稅自願性供款（需要另開立自願性供款戶口），更可以扣除稅項及為退休資本增值，最大化從強積金計劃中可得到的利益。