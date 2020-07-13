何國良：市場風險意識高 樂見健康牛

不過心水清的讀者可能會問，「喂喂，指數由年初至今仍然是一個負數，怎會是個牛市呢？」從大家習慣看的恒生指數來看，不計股息，我們還差6%至7%才可回到年初的水平。因此，不少追蹤恒生指數的被動型指數基金，和以恒生指數為基準的退休基金，在年初至今仍然未能轉正。怪不得有報道指出，恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄稱，公司正籌備推出香港版的FANG+或類似納斯達克的科技股主題指數，並期望成為繼恒指及國指後，另一受市場歡迎的旗艦指數。這是當前市場最熱捧的一個板塊，因此，預期巿場會普遍接受有關指數的編製。而且，當指數推出一段時間後，相關的期貨、期權和衍生工具和被動型指數基金亦會相繼推出，為這類型有關的成分股股票帶來額外的雙向需求，屆時必定為市場掀起一輪熱潮。雖然這整個過程到上演還有一段時間，但在現時情緒高漲的市况中，相關的股票已經率先在本周被推動了一番，作了一輪熱身。

「政策牛」vs「健康牛」

由於最近的市况首先由A股市場拉動，個別股票的升幅亦頗為驚人，因此，不少友人都異口同聲道2015年那一幕是否又在重現呢？首先，那年的背景來自於一個所謂「政策牛」的觀點，當時大部分投資者都認為，為配合國家發展戰略，資本市場的發展是一個必然助燃器。在一種默許下，大家都彷彿找到同一結論：股市只會上。這種無視風險，結論統一的情形，一步一步吸引更多資金配置進場，在更多資金推動下，股市的牛性更顯，令政策牛這觀點進一步受到市場廣泛認同，促使更多資金大步進場，形成一個完美的自我實現循環，為之後的暴跌埋下伏線。

不過今次的市場跳動中，市場並沒有這種只升不跌的信念存在，政策樂見的只是「健康牛」。由於疫情對經濟的影響，不難想像市場對政策有所預期。除了一般可以想像的金融和財政政策外，市場對此時此刻的資本巿場政策有着更大的期望，這個改革亦吸引了全球的目光，因為它的成功推行將有利中國整體疫後的持續發展，並進一步使中國資本市場更適合國際投資者投資。

風險意識較2015年高

有了上次2015年暴升暴跌的經驗，市場往高處走時，有了更多的風險意識，不少賣方報告已持續跟蹤一些指標去為市場探溫，例如，上次事件的其中一個元兇是場外配資。最近因為市場氣氛熾熱，場外配置情况確實有所增加，孖展貸款的總額由5月初的1萬億元（人民幣‧下同）增加至近日的1.2萬億元；當年高峰期，總額曾達到2.5 萬億元。怪不得有人說我們現在只走到山腰而已。另外，這一輪的市場上升以權重股為主，情况有點像2014年第四季，當市場焦點由這些大市值股票轉移到其他中小巿值股票時，大家就可能就要提高警覺了。

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[何國良 基金看世界]