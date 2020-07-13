周顯：外資湧港買中資股 只為保值避險

第二條主軸，是在世界的放水之下，可以預期，未來必然會發生高速通脹，這就像戰爭之後，會出現通脹。人們在通脹預期之下，想買資產保值，這行為已不是為了賺錢，在很多時候，只是可憐地希望保住手裏的財產，不讓其貶值而已。

外資認為中資股投資價值勝美股

此外，在疫情之下，全世界的經濟都不景，國國均是經濟倒退，這其中最好的，是中國，但其實只有1%而已，皆因它非但經濟體系大，也是最早克服疫情，復發率也最低。

但在整個世界，也只有這1%，是唯一可見到的經濟增長。因此，那些意圖為資產保值的資金，便統統湧到香港來，購買中資股了。因此，我們可以見到，現時來港的美元，愈來愈多， 就是因為這些避險的資金，想來想去，相比起美國股票而言，還是香港的中資股更加有投資價值。

所以我們見到，這個月來，中資科技藍籌股隻隻炒到飛天，現在輪到炒落後，所以資金開始在轉炒小米集團（1810）了。小米集團暫時沒有什麼概念，但是資金恐慌買入，什麼都要搶着買呀！

[周顯 投資二三事]