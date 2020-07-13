盧楚仁：美匯大跌35% 理據牽強

首先，耶魯大學資深研究員及摩根士丹利前首席經濟學家羅奇預警，美元將在2021年前大跌35%，即美匯指數大約下跌至62.725（美匯指數歷史低位在70.792），主因是美國政府的預算赤字及經常帳目赤字將會擴大，並且今年首季美國儲蓄率只有1.4%，未來儲蓄率或呈現負數，再加上未來兩年美國經常帳赤字平均佔國家生產總值約14%，擴大至紀錄高位，這都對美元不利。他還說美元大幅貶值對金融市場造成嚴重不穩，但有利歐元及人民幣走勢。他上述的說法我認為大部分都有問題，只可認同如果美元真的大跌，將有利歐元及人民幣。

美元大貶對金融市場有利

其實美元大貶應該對金融市場有利，正如3月時，金融市場出現恐慌致美元流動性緊張並出現美元荒，美匯出現暴升。故美元大幅升值才對金融市場造成衝擊，美元貶值反映市場沒有出現恐慌。美國政府預算赤字及經常帳赤字惡化，但基本上大部分歐亞及南美國家都正在面對同樣問題。在此消彼長下，羅奇所說的問題根本不可能導致美元將會出現大幅貶值。

若要美元大幅貶值，除非美國或美元出現十分負面的政經因素，令聯儲局進一步採取極寬鬆貨幣政策挽救經濟。歐洲或歐元同時要出現十分正面的政經因素，令歐洲央行出現貨幣收緊政策。在這極端情况同時出現下，歐元才有機會暴升令美元暴跌。以目前形勢看正好剛剛相反，美國政經形勢及貨幣政策以至股市表現都佔上風，歐洲則佔下風。歐盟由始至終都不團結，經常聽到一些歐洲國家的人民呼籲國家舉辦脫歐公投。現在歐洲三頭馬車德法意均自身難保，而且歐盟提出的復蘇基金在本周歐盟峰會仍未能一致通過的話，意大利債務違約便會隨時爆發。

除意大利外，未來兩隻灰犀牛是明年德國大選及2022年法國大選，當中我認為法國大選是核彈級的灰犀牛，原因是無論去年的歐洲議會選舉又或者法國最近的地方選舉，馬克龍所屬執政黨均出現慘敗。去年歐洲議會選舉中，馬林勒龐提倡脫離歐盟和歐元區所領導的法國國民聯盟得票，比馬克龍的執政黨還要多。一旦這名走極右民粹主義的女士當選，法國便有可能第一個退出歐元區。當然，若意大利遲遲拿不到歐盟的援助而爆煲的話，也不排除意大利的國民也要求脫歐，故意法甚至德皆有機會退歐下，反過來我認為歐元未來才有機會大幅貶值。

死亡交叉多不準確

至於上周美匯指數日線圖出現50天線下破200天線的死亡交叉更不用理會。因過去一年中除今次之外，在去年12月30日同樣出現過死亡交叉，但之後極為諷刺的是美匯指數不但無大跌，反而在96.35見底大幅回升至99.91。另一次在2月21日就出現了黃金交叉，但同樣諷刺的是美匯指數在99.91見頂大幅下跌至95。上述50天線和200天線組合的所謂黃金或者死亡交叉是極不準確的。相反，拿此作為相反理論的話便十分準確。

在課堂中我也有分享黃金或死亡交叉的看法，我認為最佳的組合不是50天線配搭200天線（當然要賣個關子），故我不會用這個死亡交叉作為判斷美匯的後市。美匯短期的受壓原因是美股繼續向好令美元受壓。值得一提，美股三大指數中，美匯指數跟標和道指的背馳十分脗合，反而不是納指。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]