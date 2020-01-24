摩根大通亞洲：「水面」徘徊 博小米購22118

【明報專訊】小米（1810）上周連升3日，一度重上17元招股價。輪證資金流反映投資者仍積極部署好倉，當中以16至17元行使價的小米認購證條款較多資金留意，如小米購22118，行使價17.17元，實際槓桿約3.8倍，最後交易日2021年2月15日。但如投資者認為小米短線或受制上方蟹貨阻力，做淡可留意小米沽15516，行使價13.53元，實際槓桿約3.8倍，最後交易日2021年1月25日。港交所（0388）則曾升至372元以上，再創上市新高，惟收市倒跌。市場不時傳出其他中概股來港上市，加上成交持續高企，或利好港交所氣氛。輪證資金流方面，連日有小量資金做淡港交所，但規模不算積極，過去5日淨流入約910萬；至於好倉則有小量資金於昨日破頂時追入，持倉過夜資金約30萬。如看好港交所，可因應正股破頂換馬至價外幅度約10%以上的港交購16040，行使價413.13元，實際槓桿約5.2倍，最後交易日2021年2月22日。