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投資策略

摩根大通亞洲：「水面」徘徊 博小米購22118

【明報專訊】小米（1810）上周連升3日，一度重上17元招股價。輪證資金流反映投資者仍積極部署好倉，當中以16至17元行使價的小米認購證條款較多資金留意，如小米購22118，行使價17.17元，實際槓桿約3.8倍，最後交易日2021年2月15日。但如投資者認為小米短線或受制上方蟹貨阻力，做淡可留意小米沽15516，行使價13.53元，實際槓桿約3.8倍，最後交易日2021年1月25日。港交所（0388）則曾升至372元以上，再創上市新高，惟收市倒跌。市場不時傳出其他中概股來港上市，加上成交持續高企，或利好港交所氣氛。輪證資金流方面，連日有小量資金做淡港交所，但規模不算積極，過去5日淨流入約910萬；至於好倉則有小量資金於昨日破頂時追入，持倉過夜資金約30萬。如看好港交所，可因應正股破頂換馬至價外幅度約10%以上的港交購16040，行使價413.13元，實際槓桿約5.2倍，最後交易日2021年2月22日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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