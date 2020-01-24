瑞銀亞洲：趁回調博反彈 騰訊Call 15509

【明報專訊】上周一至周四騰訊（0700）累升7%，美團（3690）亦升近一成，小米（1810）及阿里（9988）周中追落後，同期亦升18%。上周五騰訊及阿里回調，即有不少資金流入認購證及牛證博反彈。但由於小米追落後追得非常快，加上美團本身升幅厲害，再計算一下4隻股份6月大市反彈至今的升幅，小米和美團均升超過四成，而騰訊則升33%左右，阿里更只升約三成。如投資者認為騰訊、阿里有機會追回升幅，可留意騰訊認購15509，行使價600.5元，2020年10月到期，有效槓桿約8倍；阿里認購13968，行使價260.8元，2021年4月到期，有效槓桿約4.4倍。另外，不少資金也轉為留意網易（9999），其上市至今升兩成多，而且周一開始有認沽證上市，為投資者提供看淡的選擇。如投資者看好網易，可留意網易認購16229，行使價160.9元，2021年2月到期，如投資者看淡網易，可留意網易認沽16230，行使價128.88元。