經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：冀挑戰270元 阿里購22996

【明報專訊】連日破頂的騰訊（0700），上周五高位略見回軟，開市已失守550元關口，之後大致維持偏軟勢頭，收市跌逾3%。向上有待重上560元，支持參考540元水平。

騰訊高位回軟，吸引好倉資金博反彈，並且已在近日向上換馬。看好可考慮騰訊認購證15570，行使價638.88元，2021年1月到期，實際槓桿約6倍。相反看淡可留意騰訊認沽證15981，行使價500.18元，2022年8月到期，實際槓桿約2倍。憧憬或有分拆的阿里巴巴（9988），周四急升過後，周五跟隨大市回軟，低位曾跌逾3%，收市跌逾2%，徘徊在255元附近。向上觀望挑戰270元的機會，250元關口或可參考為支持。觀望回勇，看好可考慮阿里認購證22996，行使價288.2元，2021年2月到期，實際槓桿約5.2倍。相反看淡可留意阿里認沽證16209，行使價210.68元，2020年12月到期，屬新上市產品。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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