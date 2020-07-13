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劉思明：A股降溫難抑狂牛 內房內險趁低吸

【明報專訊】港股近期氣勢如虹，主要受到內地A股牛氣冲天帶動；儘管A股降溫，令短期變得波動，但從以往來看，相信不會挫傷牛市，A股向好仍將有利港股表現。

恒指上周初升上26782點高位反覆向下，收報25727點，全周仍升354點或1.40%；但較周內最高位回落3.94%收市；國指升2.91%，較高位回落3.60%。不過，恒生綜合大型股、中型股及小型股指數上周分別升2.95%、5.25%、6.12%，分別較高位回落2.17%、2.90%、1.70%，中小股表現強勁，回調壓力不算太大，市况良好。上周大市日均成交2177億元，高於60天平均逾七成，資金入市意欲高漲。

港股走勢受到A股左右，後市料升勢未完。滬深300指數上周進一步飈升，曾高出10天線超過一成；最近一次高於10天線逾8%為2019年2月25日，再對上一次為2014年12月初。2019年2月25日，滬深300大漲6%收報3729點，之後約一個月時間在約3650至3860點上落，直到4月向上突破再揚。

A股稍降溫 不至破壞向好趨勢

此外，踏入7月，滬深300在7個交易日最多累升16.57%，對上一次累升逾15%為2015年7月，當時為大跌後低位反彈近17%，參考作用不大；再對上又見於2014年12月，當年11月下旬指數起飛，12月初7日內累升逾一成半，雖然之後走勢波動（圖1），曾於高位急回一成，但反覆向好的走勢持續至2015年初，之後才出現較明顯調整。上周國家社保或行業基金出手減持，交易所表明加強異常交易監測，北上資金稍稍退潮，錄得月內首次淨賣出，為火熱的A股降溫，但相信不至破壞向好趨勢。

港股方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率19比81（跌多），跌逾3%佔下跌股份逾三成；大市跌勢全面，沽壓較大。踏入7月，大市連續3日升多跌少後跌多，再連續2日升多跌少後跌多，呈反覆向好格局。全周計，升跌比67比33，不少股份未能跟隨大市做好。

碧桂園服務新城悅永升待回吐吸

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有三成的升幅超過半成，與表現強勁的中小型股相若或跑贏，舊經濟的金屬及礦石、工業升12%表現最強，其次新經濟的科技器材、軟件服務、環保及新能源升8%、9%。整體有一成多下跌，博彩及消閒跌近3%，地產及相關跌2%，房託基金、公用事業跌約1%。此外，電訊、本地零售服務、內房及物管、燃氣供應升約1%或以下，但各有六成股份下跌。除港澳及相關及防守行業表現明顯較差，內房及物管行業失色，主要受內房股調整拖累，實際上物管股做好，龍頭的碧桂園服務（6098）上周升14%，中型的新城悅（1755）、永升（1995）升逾一成半，三者經過整固後向上突破，惟短線升勢過急，可待回吐至前區間頂部附近吸納。

至於內房股，代表大型內房股的恒生內地地產指數（圖2），早前急升後回落，短線或要下試上升軌或相當於50天線支持，宜候低吸納。同樣較受投資氣氛影響的內險及中資券商股，急升後急回，由於看好A股，可趁機吸納。上周提到具指標性或強勢的中信証券（6030）、中金（3908）、中壽（2628）、新華保險（1336）可看高一線。

[劉思明 數據尋寶]

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