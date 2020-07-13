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張兆聰：向上勢頭不變 新經濟股逢低買

【明報專訊】中港股市上周五終回吐，而且跌勢頗急，上證指、恒指和國指跌幅全都達2％。社保基金減持人保（1339）股份，國家集成電路產業投資大基金也減持北斗星通、匯頂科技、太極實業等股份，市場解讀為中央要股市降溫，A股回落，港股跟隨，就連ATM也下跌。很多股份累積頗大升幅，到周五自然會有沽盤鎖定利潤，而全球疫情惡化，美國又剛制裁新疆官員，中方誓言報復，周末假期前就更少買盤。中港股市短線整固，但向上勢頭不變，新經濟股逢低買入。

港股好像進入牛市，但上周恒指其實只升354點或1.4%，國指較佳升2.9%。升幅都是在周一大漲當天出現，之後4天其實都比較反覆，更多是個股精彩，大市反覆。周一的領軍板塊是大金融，本欄當時指可以階段性炒作，但礙於基本因素問題，難以持續上升，還是應以新經濟股為核心。結果騰訊（0700）全周最多升7.5%，到周五才回吐，阿里（9988）周四更大漲10%，美團（3690）突破200元關口後依然拒絕回落。

周五是中港股市大漲以來，首次下跌而未有買盤即時承接將股市重新推高，相信遲到多時的整固終於到來。這不是說中港股市會大跌，反而升勢初起（主要升勢也就是7月起動，扣除假期也僅升了一星期）便有整固，往後升勢更能持續。走勢上，恒指上周回落但守住6月高位25303點，同時周二、周四及周五以陰燭收市均見成交額較多，反映高位承接力依然充足。只要能守住25000點，股市可維持反覆向上勢頭，但短期表現會較波動，要有心理準備。

中芯吼回調低吸

策略上，價值股階段性炒作可能已結束，假如回調幅度較深也可短線博反彈。新經濟股繼續受到資金追捧，ATMX都強勢，雲計算、軟件、遊戲、醫藥、醫療設備等全都可逢低吸納。近期熱炒回歸A股，吉利（0175）、三生（1530）、中芯（0981）、天能動力（0819）全都爆升。中芯股價確實相當高，估值已遠超台積電，也累積了很大的升幅，短期或有獲利回吐壓力。只是內地資金對中芯趨之若鶩，若回調仍可低吸。

嘉利國際（1050）主要從事製造伺服器外殼，以及在東莞經營房地產業務。今年3月底止全年業績理想，收入增長9%至29億元，主要是開始向新客戶戴爾付運所致。現時全球對伺服器需求殷切，疫情下更是熾熱，故嘉利業務基本上不受貿易戰和疫情影響，甚至有正面幫助。整體而言，今年4月、5月訂單表現非常強勁，本年度很大機會維持理想增長。

疫情下全球對伺服器需求殷切　嘉利受惠

伺服器市場過去以幾大品牌為主，近年來自雲端服務平台的需求強勁得多，如亞馬遜、微軟、阿里雲等，又或是數據中心如EQUINIX、萬國互聯等。集團也積極開拓這類客戶，正研究因應潛在客戶要求而到墨西哥設廠的可能，成未來新增長點。

雖然嘉利只是小型工業股，但產品在可見將來都會需求殷切，行業歷史悠久，競爭格局基本上都變化有限，行業屬穩步增長型。考慮到集團仍在開拓、過去亦成功取得重大新客戶，以7倍至9倍的市盈率、8厘股息率的估計，就算股份乏人留意而表現平穩，也可作收息之用。一旦重估，以優質工業股12倍為目標，更會有高雙位數字回報，可逢低吸納。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕嘉利國際（1050） 中芯 港股 A股 牛市 新經濟股

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