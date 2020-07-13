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蘇沛豐：利好訊號現 中聯重科目標9元

【明報專訊】在穩增長的國策支持下，內地基建工程機械銷量於6月份表現強勁，例如重型卡車銷量按年升59%，挖掘機升63%、輪式裝載機（不計出口）升33%。估計基建投資將繼續加快，這從5月份地方政府專項債發行規模逾1萬億元人民幣（接近頭4個月累計金額）可見端倪。整體而言，7至8月工程機械的銷量基數較低，估計今年7至8月之銷量增速將維持強勢，而各工程機械生產商於8月份公布的業績亦令人期待，因為整個第二季銷量都有不俗增長。

中聯重科（1157）主要生產混凝土機械和起重機，於去年分別約佔收入五成和三成。房地產市場近月有復蘇迹象，料尤其有利起重機需求。中聯重科最近公布建議非公開增發A股不超過12.5億股，相當於已發行股本約16%，每股作價5.28元人民幣，較前收市價折讓約27%，集資最多66億元人民幣。認購方包括懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛和寧波實拓，建議有待中證監批准。募集資金將用於挖掘機械智能製造、攪拌車類產品智能製造升級、關鍵零部件智能製造、關鍵液壓元器件智能製造。

我們的行業分析員認為，市場本已預期中聯重科將會集資，現時建議增發A股可消除不明朗因素，並有幾項好處：（1）認購的戰略投資者具實力，而其中海南誠一盛的主要股東包括中聯重科幾名高級管理層，可增強投資者信心；（2）增發股份禁售期18個月，料短期內不會帶來沽壓；（3）集資以發展的項目具吸引力及進口替代的潛力，公司估計該四個項目之內部回報率（IRR）將達22%至28%。

股價走勢上，中聯重科股價上半年營造利好的「頭肩底」，上周初升穿頸線，量度目標9元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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