潘迪藍：德國重振歐盟領導角色

對於德國及其鄰國來說，好消息是，當這種擔憂正在驅動歐盟以一種嶄新的方式維持時，這個歐盟最大的經濟體可能正受惠於周期復蘇。

擴充性財政政策 德國受惠

德國決策者當上歐盟領導者這個角色，新冠狀病毒肺炎似乎扮演了催化劑的角色，但在此之前，德國決策者亦已經意識到，該國過去15年以出口為導向的經濟增長方式不太可能重複。在2018年第一季至2019年第四季英國正式脫離歐盟之前（英國在今年1月31日正式退出歐盟，進入脫歐過渡期），因為中美貿易戰及新的車輛排放法規，導致德國工業的實質生產總值下跌了5%，德國貨品出口實際只增長了1%。德國決策者憂慮的是，這些結構阻力可能加劇，更加嚴格的環保要求，亦可能會對該國舉足輕重的汽車業帶來沉重打擊。

正當德國因為這些挑戰而坐立不安時，隨着新一代經濟學家出現，例如德國財政部首席經濟學家Jakob von Weiszacker等，他們更加接受以歐洲為整體的解決方案，其國內的氣氛正在發生變化。德國總理默克爾接受法國要求、同意讓歐盟首次正式共同舉債的背後原因，是擔心歐元一旦失敗的話，佔了德國出口多達52%的歐盟市場（已經扣除了英國）可能會蒸發。為此，德國現在似乎正在步入正軌，接受更加擴充性的財政政策，以換取提高整個歐盟單一市場的競爭力，旨在提高歐盟的結構性經濟增長速度，從而令德國工業界受惠。

主席國身分有助制定議程

另一點與執行有關。由於德國總理默克爾將會擔任歐盟理事會主席6個月，德國將成為各成員國領導人與歐盟執行委員會之間的橋樑和議程制定者。在國家利益和經濟力量之前，要消除制度的制肘還不太難，但新冠狀病毒肺炎危機之後的歐盟藍圖應該是怎樣的，需要各成員國一起討論解決，主持會議的德國將有一個難得的機會來設定方向。有趣的是，這種動力正發生在德國看來比其他歐洲主要經濟體處於更好的周期位置的時候。由於德國迅速驅走了新冠狀病毒肺炎，所以比法國、意大利和西班牙承受的經濟衰退都要小。

預料汽車銷售可在疫後反彈

有數據顯示，德國的經濟活動離開正常狀態已經不太遠。這可以從6月底德國的貨車運輸活動回升，5月的零售額超過新冠狀病毒肺炎爆發之前的水平，以及6月的飲食業數據顯示，該國的款待活動只比去年同期下跌了3%。德國在新冠狀病毒肺炎爆發期間採取大刀闊斧措施以保存生產資本和資助家庭收入之後，成為了歐洲第一個推出高達1300億歐元的財政刺激方案（佔其GDP的3.8%）以刺激需求的大型經濟體。這包括由今年7月至12月的增值稅減免以及一次式的家庭補貼，以刺激消費需求。此外，德國政府還為其國民購買電動汽車提供補貼，以及在一系列有價值的工業倡議投入資金，重點是環保項目。

其實，部分德國製造業的狀况可能不算太差。例如，在採取嚴格封城措施的4月份，德國電器設備和電子產品的產量分別按年下跌了18%和14.2%，還未到災難性的地步。同期，德國化工產品和藥品的產量更分別只下跌了7.2%和6.1%。這四個板塊合共佔德國製造業增加值的23.5%，佔德國出口總額的31.5%。相比之下，佔德國製造業增加值23.4%以及佔德國出口總額20.3%的德國汽車業，卻飽受苦難，其4月份產量大幅下跌了83%。諷刺的是，就在德國開始擔心其汽車業會步柯達後塵之際，該行業的前景可能正轉好，因為歐洲多個大型經濟體已經推出購買汽車補貼。根據以往的經驗，汽車銷售通常都會在一段時間的強迫儲蓄期之後反彈。而這次更有一個額外的利好因素──有些人希望避免乘坐公共交通工具，因為它可能是新型冠狀病毒肺炎傳播的主要媒介。

德國5月份的汽車生產數據顯示，其產量已急劇反彈。同一現象已經在中國大陸出現；而在美國，汽車銷售亦即將因為寬鬆的財政政策而受惠。綜合上述所說，歐盟正受惠於更加理性的財政政策以及德國基於憂慮而重新帶來的融合動力，而這個歐洲最大經濟體看來又正處於周期性復蘇的有利時機。基於這些理由，歐盟的風險資產的前景繼續可以看好。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]