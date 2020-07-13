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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：數據中心有價有市 不用政府介入

【明報專訊】上星期看到一單看似無甚特別的賣地新聞，值得和大家分享一下。說的是火炭工業官地拍賣。值得留意的，是呎價和總金額，均創歷史新高。另一看點是，中標者是中移動（0941）旗下公司。中移動也搞地產發展？當然不是如此簡單，請讓小弟解釋。

在如今經濟環境下，仍有破紀錄的價格，當然令人嘩然。是次官地，可建樓面近100萬方呎，中標價是56億元。以呎價來說，接近6000元，破盡紀錄。舊紀錄保持者是億京，當年（2018年）的粉嶺區工業用地，中標價「只是」每方呎樓面地價約3600元，總金額才7.3億元。

其實市場早已預期今次火炭呎價將會創紀錄，根據本報報道，同區工廈市價也可以去到呎價近4000元──這也是今次市場預期。結果中移動的中標價，比預期高出整整50%。

固然你可以取笑中移動做了「水魚」買貴貨，朋友也笑說中移動香港辦事人應會被訓斥。但小弟看到的是，中移動覺得有買貴，冇買錯。出價如此進取，是志在必得，千金難買心頭好，不能空手而回。今次賣地吸引了中資、港資及外資大小發展商（不再一一列出），結果中移動成功擊敗8家財團。讀者可以現象，港資大孖沙背後取笑有人做水魚，但亦有可能在想，中資每次出價均如此狠，其他公司要成功投地就不容易了。

生意門檻高 港基建有優勢

話說回頭，中移動高價搶地，意欲為何？既然是工業用地，當然不是起私人樓。但，中移動有何業務，需要近100萬方呎樓面？答案是：數據中心。

香港人比較熟悉的物業，不外乎住宅、寫字樓、商場、街舖、酒店、停車場、工廈。數據中心就是比較特殊的物業，但原理也不難理解，其實和大家公司的「Server房」，本質並無很大分別。

問題是，大型科企，總不能隨意在某商廈單位設置「Server房」。數據中心要求的配套有一定門檻：散熱要好、保安要嚴密、數據傳送速度當然要快、電力供應也要穩定。而且租用數據中心的，往往是大公司，不會只租一間房仔。所以此門生意門檻相當高，你或會聽過友人去炒商舖炒工廈，但應該絕少聽到散戶搞數據中心。

另一方面，香港在數據中心行業，享有一定優勢。很多人聽到這個講法，第一反應是，香港地價如此昂貴，怎可能有優勢？香港地貴是事實，但凡事不能只看表面價錢。試想想，外資企業或會有中國業務，但將數據中心放在內地，定會令客戶和投資者感到緊張。同一道理，中資公司若想做外國生意，數據中心也很可能選擇放在香港，以減除疑慮。不錯，很多國家地皮極平，但，配套又如何？網速基建能否及得上香港？供電穩定呢？所以，香港地價雖貴，但仍然坐享優勢。同一道理，區內另一數據中心大國，正是同樣寸金尺土的新加坡。不要以為價錢就是一切。

話說回頭，經常有人批評香港產業單一，沒有工業沒有科研云云。此話未必全對，但也有一定道理。但有趣的是，提出的人，說了「高地價窒礙科技發展」（真的？）後，下一句就是，「政府應該介入」。

政府項目 十居其九效率低下

小弟其實相當奇怪，特區政府官員的水平，有目共睹，就連政府支持者也頗有微言。說實在也不用人身攻擊官員，怎樣的制度便有怎樣的人。小弟不明白為何不少人一直說政府「廢到無倫」，但卻是衣食住行仍要「政府介入」？

這問題也不是香港獨有。政府官員不用跑數，不用和股東交代（在香港就連和選民交代也不用），但凡大搞什麼港什麼園，十居其九必然效率低下，甚至成為大白象，以及利益輸送。例如說數據中心，香港科技園也有「扶持」行業，說穿了就是用低於市價批出地皮。若是供小型科企自用還好，但最後卻演變成為集體分租潮流。

大政府主義者，往往聲稱市場「失衡」，所以政府需要「介入」。看看今次火炭工業地的拍賣，即使如此市道，仍然吸引大量公司入標，最後中標價更是去到每方呎6000元。試想想，若延續科技園的玩法，這地皮就會以廉價批出（例如每方呎1000元），然後中標者就以分租出去，這才是真正的牟取暴利。至於以何因素篩選中標者，更是大家心照。

為何要有政府？不同學派有不同答案。但相當肯定，沒有學派認為政府存在是應該與民爭利。今次事件的教訓是：優質資產是有價有市，人人爭崩頭，何用政府「介入」？

（筆者為證監會持牌人士，未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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