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林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：港股可逢高減磅

【明報專訊】2020年下半場一開波，環球資產忽然急升，殺淡友一個措手不及。如無意外，經過一輪殺淡倉行動之後，7月份餘下時間，市况將進入整固期。上周市場氣氛有點過熱，未入市的投資者，切記戒急用忍。

本欄其實無意猜測後市去向，只是作為一個交易員，本能告訴我，像上周一樣的市况，入市者只宜速戰速決，已在手的中長線持倉，則宜逢高減磅，以防市况中途出現任何變卦。以上做法，代價是萬一市况進一步急升，回報很容易被大市及對手放甩。折衷辦法，可以是逢高減磅兼夾同時買入遠價期權好倉，或好倉維持不變但同時買入遠價期權淡倉，保護短暫調整所帶來的損失。買保險，當然要付保險金，亦一定會減低投資回報，但好處是即使睇錯，期權時間值損失是有限數，且都在計算之內。

以上部署，說易做難，因為在市場氣氛一片大好的時候，逆勢減倉是違反人性，加上只有事後才知道今天決定是否正確。在金融市場，影響市况的因素眾多，亦經常有突發的事故，改變原來的市場方向，因此很容易令投資者在臨時改變主意，最終錯失了高位減倉的機會。

相比起全球高手雲集，表現陰晴不定的港股，A股即使升至目前水平，表面估值看似偏高，愚見認為，其調整壓力反而沒港股那麼大。上周四晚，「國家隊」忽然大舉減持多隻中資金融股，頗有為近期急升的股市降溫的意味。素來緊隨「國家隊」步伐的境內機構投資者，當然是順勢而為齊齊減倉，就連北向資金，亦於上周五當日，自下半年開局以來首度錄得淨賣出。A股雖跌，但即使在最兵荒馬亂的下午臨收市時段，多隻外資喜愛的「白馬股」，表現依然堅挺。

作為A股風險胃納指標的股票孖展及借貨沽空（「兩融」）數字，最近已升至自2015年底以來新高，但上周五數字仍僅及2015年度高位一半。若與A股總市值相比，目前比率仍然是距離近多年低位不遠。加上周四晚社保基金高調減倉行動降溫，反而為A股未來市况，打好根基。

港股成中美角力磨心

近年，港股已成為中美兩國政治角力的磨心，投資者實在不應為上周初的急升而高興得太早，因為港股表現素來神經刀。特朗普最近在美國總統大選的民意調查中落後對手拜登幾條街，一般相信，特朗普愈是落後對手，其對中國的態度便愈強硬。踏入下半年，投資者要提防港股政治風險突然升溫的可能。

我們的基金，在過去兩年逐步增持A股比重，期內A股部分大幅跑贏港股倉位，目前已佔基金淨值約30%。在上周升市助力之下，正好讓我們進一步減持港股。雖然很多人都說A股很貴，但是我們至今仍然找到不少值得中長線持倉的股份，而且估值亦不比境外的同業貴，更何况，每個市場都有他們自己的估值邏輯。去到別人主場，當然要入鄉隨俗，夾硬將自己一套價值觀，套在別人的市場上，於禮不合。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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