陸振球：一隻巴郡半個蘋果

出現這個現象，一來是股神自2016年首季起大手入股蘋果以後多次不斷增持，二是蘋果之後股價表現出色，遠遠跑贏股神其他投資，兼之巴菲特也着手減持其他股票，包括GE及航空股等。

股神過往鍾情舊經濟股

雖然筆者不知道股神首度大手買入蘋果股票的確實日期，就當是2016年的第一季「中間日」即是2月15日吧，當日之後的4年半時間，巴郡只升了41%，同期蘋果股價則勁了2.36倍（見圖1）以上，兩者的表現可說有天壤之別，而假設股神維持其投資組合而沒有買入蘋果，則巴郡股價會不會沒有升值，甚至錄得跌幅？

當然，股神過往鍾情舊經濟股，大家事前都難以預測會出現百年一遇的疫情，甚至油價可以跌至負數，以至巴菲特買入的航空股或如西方石油（OXY）會受到重創，不過也反映了世界確實在不斷改變，我們未來的投資，也要多配合新經濟的發展。

說回蘋果這隻股票，之前也曾隨美股在2至3月出現大跌巿而大插，不過其後愈升愈有，早已破頂，只是技術上這隻股票的9天RSI已出現極度超買和形成頂背馳情况（見圖2），後巿要留意其上升軌能否守得住，一旦失守便有可能回試之前的高位約328美元。

[陸振球 投資超限戰]