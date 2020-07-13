沈永年：灣區醫療質素高 港人可放心求診

近日，筆者亦經常收到讀者詢問國內最新的醫療狀况，究竟當地的醫院有沒有像香港般分為公立、私立？內地的醫院是如何分級？假若日後港人在大灣區居住，生病時應如何求診？整個流程又是怎樣？

首先，內地主要有三類醫療機構，包括：公立醫院、民營醫院（由社會而非政府出資興辦的衛生機構）和外資醫院（由外商投資成立的衛生機構）。當中，公立醫院再分為三個等級，一級為社區（街道）醫院，二級為縣級（區級）醫院，三級為市級醫院。

部分醫院不接受港身分證預約掛號

另外，按照《醫院分級管理標準》，各級醫院評審後會分為甲、乙、丙三等，其中三級醫院增設特等，因此醫院共分三級十等。「三級甲等醫院」是現時國內等級最高的醫院，可提供高水準專科醫療衛生服務並執行高等教育及科研任務。對於一般的常見病及小毛病，港人可選擇到就近的醫院門診部進行治療。內地的門診的治療流程一般是病人先掛號，跟着由醫生問診，之後繳費，然後再檢查檢驗（視情况所需，某些檢查需另外預約時間），最後取藥。據悉，由於大灣區目前正在逐步推廣預約診療制度，港人可在抵達醫院前預約醫院門診服務，免卻排隊掛號及長時間候診之麻煩。

至於預約方式，港人可透過網上預約（包括各醫院的自有網站或微信公眾號，以及在支付寶或微信關注「廣東雲醫院」）、電話預約及自助預約（即在門診樓層通過自助機器預約掛號）。但要注意一點，預約掛號是採用實名制的，港人在首次預約前需註冊帳號，並提供香港身分證、回鄉證、有效電話號碼等信息核實身分。不過，並非所有醫院接受使用香港身分證或回鄉證預約掛號，所以在求診前最好先了解清楚。此外，倘若因臨時更改計劃而未能赴約求診，必須及時調整或取消預約掛號，要是多次爽約，有機會被醫院列入黑名單，日後再無法辦理預約掛號手續。

因篇幅所限，下篇專欄將進一步講解一些要看急症，以及因大病或重病需要進一步診療或手術的診症流程，以及告訴大家在大灣區如何預約求診及繳費。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]