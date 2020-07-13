經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：灣區醫療質素高 港人可放心求診

【明報專訊】香港人若打算返大灣區居住，醫療系統與配套絕對是大家切身關注的問題。基於香港和國內的醫療制度不同，以往港人對在內地求醫始終缺乏信心，但隨着內地採取較為積極開放的態度引進新技術，現時不僅擁有龐大的病例資源，且臨床研究優勢已不斷突顯，醫療技術水平亦逐步提高。

近日，筆者亦經常收到讀者詢問國內最新的醫療狀况，究竟當地的醫院有沒有像香港般分為公立、私立？內地的醫院是如何分級？假若日後港人在大灣區居住，生病時應如何求診？整個流程又是怎樣？

首先，內地主要有三類醫療機構，包括：公立醫院、民營醫院（由社會而非政府出資興辦的衛生機構）和外資醫院（由外商投資成立的衛生機構）。當中，公立醫院再分為三個等級，一級為社區（街道）醫院，二級為縣級（區級）醫院，三級為市級醫院。

部分醫院不接受港身分證預約掛號

另外，按照《醫院分級管理標準》，各級醫院評審後會分為甲、乙、丙三等，其中三級醫院增設特等，因此醫院共分三級十等。「三級甲等醫院」是現時國內等級最高的醫院，可提供高水準專科醫療衛生服務並執行高等教育及科研任務。對於一般的常見病及小毛病，港人可選擇到就近的醫院門診部進行治療。內地的門診的治療流程一般是病人先掛號，跟着由醫生問診，之後繳費，然後再檢查檢驗（視情况所需，某些檢查需另外預約時間），最後取藥。據悉，由於大灣區目前正在逐步推廣預約診療制度，港人可在抵達醫院前預約醫院門診服務，免卻排隊掛號及長時間候診之麻煩。

至於預約方式，港人可透過網上預約（包括各醫院的自有網站或微信公眾號，以及在支付寶或微信關注「廣東雲醫院」）、電話預約及自助預約（即在門診樓層通過自助機器預約掛號）。但要注意一點，預約掛號是採用實名制的，港人在首次預約前需註冊帳號，並提供香港身分證、回鄉證、有效電話號碼等信息核實身分。不過，並非所有醫院接受使用香港身分證或回鄉證預約掛號，所以在求診前最好先了解清楚。此外，倘若因臨時更改計劃而未能赴約求診，必須及時調整或取消預約掛號，要是多次爽約，有機會被醫院列入黑名單，日後再無法辦理預約掛號手續。

因篇幅所限，下篇專欄將進一步講解一些要看急症，以及因大病或重病需要進一步診療或手術的診症流程，以及告訴大家在大灣區如何預約求診及繳費。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

國泰今開會 顧問籲反對擴配股授權 指不利公司管治 惟支持供股及政府注資
國泰今開會 顧問籲反對擴配股授權 指不利公司管治 惟支持供股及政府注資
小股東多觀望 羅守耀：無意見
小股東多觀望 羅守耀：無意見
受惠宅經濟 雷蛇網上業務大增
受惠宅經濟 雷蛇網上業務大增
金管局擬明年初為銀行作氣候壓測
金管局擬明年初為銀行作氣候壓測
國務院設專組打擊財務造假
國務院設專組打擊財務造假
捲的士情慾片 時代中國CFO離職
捲的士情慾片 時代中國CFO離職
富達簡立恒：三大因素利好 港股料有支持
富達簡立恒：三大因素利好 港股料有支持
Global X Jon Maier：美國流動性充足 科技股短期續升
Global X Jon Maier：美國流動性充足 科技股短期續升
貝萊德龐文博測中疫情第二波 本地股上周捱沽
貝萊德龐文博測中疫情第二波 本地股上周捱沽
中國股票基金今年領跑強積金 富達簡立恒：下半年仍可看好
中國股票基金今年領跑強積金 富達簡立恒：下半年仍可看好
溢達被指新疆強迫勞動 CEO：歡迎來查 遭美點名感「冤枉」 強調招聘培訓不涉政府干預
溢達被指新疆強迫勞動 CEO：歡迎來查 遭美點名感「冤枉」 強調招聘培訓不涉政府干預
疫情致訂單降 調整產能兼網上直銷應對
疫情致訂單降 調整產能兼網上直銷應對
眾安攻互聯網醫院 去年醫療生態收入48億
眾安攻互聯網醫院 去年醫療生態收入48億
保泰聆聽社媒助吸客 了解客戶網上足迹 即時調整宣傳內容
保泰聆聽社媒助吸客 了解客戶網上足迹 即時調整宣傳內容
八成客戶毋須額外協助 利控制成本
八成客戶毋須額外協助 利控制成本
德合本周五掛牌 冀拓中資項目
德合本周五掛牌 冀拓中資項目
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
張兆聰：內地積極收購 希瑪漸入佳境
張兆聰：內地積極收購 希瑪漸入佳境
黃惠儀：政府派錢 夫婦善用兩萬投資增值
黃惠儀：政府派錢 夫婦善用兩萬投資增值
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：回A掀炒作 中芯購15914
金子：回A掀炒作 中芯購15914
張兆聰：向上勢頭不變 新經濟股逢低買
張兆聰：向上勢頭不變 新經濟股逢低買
蔡金強：From FAAMG to SMART
蔡金強：From FAAMG to SMART
潘啓才：拆解物管股大漲之謎
潘啓才：拆解物管股大漲之謎
陳大為：小心好消息當壞消息炒
陳大為：小心好消息當壞消息炒
謝偉銓：創新科技降建築成本要「落地」
謝偉銓：創新科技降建築成本要「落地」
人幣轉強 吼定存賺息賺價 10萬元起跳 年息最高8.8厘
人幣轉強 吼定存賺息賺價 10萬元起跳 年息最高8.8厘
陸振球：一隻巴郡半個蘋果
陸振球：一隻巴郡半個蘋果
陸振球：Tesla上演挾空倉好戲
陸振球：Tesla上演挾空倉好戲
林少陽：港股可逢高減磅
林少陽：港股可逢高減磅
技術取勝：潤地突破下降軌
技術取勝：潤地突破下降軌
李聲揚：數據中心有價有市 不用政府介入
李聲揚：數據中心有價有市 不用政府介入
潘迪藍：德國重振歐盟領導角色
潘迪藍：德國重振歐盟領導角色
蘇沛豐：利好訊號現 中聯重科目標9元
蘇沛豐：利好訊號現 中聯重科目標9元
李順威：升市格局：科技股入市好選擇
李順威：升市格局：科技股入市好選擇
劉思明：A股降溫難抑狂牛 內房內險趁低吸
劉思明：A股降溫難抑狂牛 內房內險趁低吸
何啟聰：冀挑戰270元 阿里購22996
何啟聰：冀挑戰270元 阿里購22996
瑞銀亞洲：趁回調博反彈 騰訊Call 15509
瑞銀亞洲：趁回調博反彈 騰訊Call 15509
摩根大通亞洲：「水面」徘徊 博小米購22118
摩根大通亞洲：「水面」徘徊 博小米購22118
周顯：外資湧港買中資股 只為保值避險
周顯：外資湧港買中資股 只為保值避險
何國良：市場風險意識高 樂見健康牛
何國良：市場風險意識高 樂見健康牛
張佩儀：強積金自僱人士須知
張佩儀：強積金自僱人士須知
王弼：業績期美股見真章
王弼：業績期美股見真章
曾淵滄：聯想估值突出 股價在熱身
曾淵滄：聯想估值突出 股價在熱身
湯文亮：漢武帝的移民政策
湯文亮：漢武帝的移民政策
陳永傑：樓價升租金跌屬短暫
陳永傑：樓價升租金跌屬短暫
廖偉強：外國生活比香港好？
廖偉強：外國生活比香港好？
布少明：港樓股成資金最佳避風港
布少明：港樓股成資金最佳避風港
李志成：疫情再爆發 新盤承接成關鍵
李志成：疫情再爆發 新盤承接成關鍵
盧楚仁：美匯大跌35% 理據牽強
盧楚仁：美匯大跌35% 理據牽強
國安法兩月 大額豪宅吸金撲40億 錄40成交新界東最多 分析:立法助維穩
國安法兩月 大額豪宅吸金撲40億 錄40成交新界東最多 分析:立法助維穩
本月首12天新盤售750伙 下旬聚焦屯門新盤
本月首12天新盤售750伙 下旬聚焦屯門新盤
美聯九龍塘代理確診 分行即時關閉
美聯九龍塘代理確診 分行即時關閉
羅守輝1480萬購盛滙大角嘴舖
羅守輝1480萬購盛滙大角嘴舖
7月整體物業註冊料7300宗 挫逾一成
7月整體物業註冊料7300宗 挫逾一成
The Campton主打2房 吸年輕客
The Campton主打2房 吸年輕客
尚悅本月首周交投逼上月一半
尚悅本月首周交投逼上月一半
駿隆：下半年MPF料收復失地
駿隆：下半年MPF料收復失地