人幣轉強 吼定存賺息賺價 10萬元起跳 年息最高8.8厘

明報記者 龍彩霞

由於中美衝突暫時並沒有危及貿易協議，市場情緒沒有受到太多影響。反而隨美元全面回落，人民幣再度收復7算的關口。短期內，資金持續流入中國市場，可能繼續利好人民幣。惟疫情和中美關係尚未明朗的情况下，人民幣未必能夠大幅上升。中國6月財新服務業PMI創逾十年新高，加上表現強勁的製造業PMI，增添市場對中國經濟復蘇的信心，同時推升投資者對人民幣資產的興趣。7月以來，深港通滬港通下北向資金錄得大規模淨流入。以上都對人民幣帶來支撐，短期內，在中美關係沒有明顯惡化下，美元兌人民幣可能在7.05至7.10內上落。

美元受壓 人幣將受惠

花旗發表報告指，2020年，亞洲經濟增速料降至0.5%，中國可能以2.4%的增長率領先。由於中國年初時較早受到公共衛生危機的影響，經濟活動低點似乎已於2020年首季出現。5月兩會取消對外公布經濟增長目標，人民銀行已承諾採取更積極的措施來抵消疫情帶來的負面影響，尤其着重於增長和就業目標。

3月上旬投資者對美元有非常大的需求，主要由於股市及固定收益市場資金錯配，導致投資者尋找美元流動性。在美國，公共衛生危機令很多企業缺乏流動性繼續運作。不過，聯儲局及財政部作為後盾支持，通過不同貨幣刺激措施來應對這前所未有的危機。市場對美元需求殷切的情况可能重現，但聯儲局對美元供應及需求非常警惕，這或成為不利美元的因素。若美元受壓，人幣將受惠。

中銀研究部指出，2020年人民幣匯率有望穩中有升。經濟增長、國際收支以及通貨膨脹等基本面因素均為人民幣匯率提供支撐。雖然受新冠肺炎疫情衝擊，但是中國經濟長期向好的發展態勢不變，相信人民幣匯率保持平穩。同時，2020年隨着新的外商投資法實施、中國金融業開放舉措提前落地，主要跨國公司仍看好中國經濟發展前景，預計直接投資順差規模將回升。

隨着人民幣匯率市場化決定的程度提高，人民幣匯率彈性加大，即期匯率的年化波動率從2015年末的3.2%升至2018年末的4.9%。2019 年年化波動率回落至3.9%。展望2020年，地緣政治、跨境資本流動形勢變化可能增加人民幣匯率波動。地緣政治方面，中美簽署第一階段貿易協議有助人民幣匯率升值，但未來中美競爭格局難改。

若油價上漲 增人幣貶值壓力

此外，全球油價受到地緣政治事件較大影響。如果油價大幅上漲，將造成中國進口金額擴大以及經常帳順差減少，給人民幣匯率增加貶值壓力。人民幣全年波幅或與2019年相若，人民幣兌美元匯率全年波動區間或為6.6至7.1水平。

近期人民幣兌美元升破7算，報6.9943，若人民幣保持平穩可以留意相關短期人民幣存款，其中最高存款息為富邦銀行，只要存戶在該行開立戶口並存款額由10萬港元等值起，一星期存款年息率為8.8厘，假設存入10萬元人民幣，敘做一星期，有170元人民幣（約187港元），在低息下也是不錯選擇。中銀及匯豐分別有5.5厘及6.5厘。

不過，有客戶或會認為存款期太短，可留意建行亞洲及招商永隆，其存款期以月計，以招商永隆為例，若以開立網上戶口，3個月定存年息率可達2.05厘，有24個月定存，息率可達2.5厘。

若存戶認為人民幣存款息率會向下，想在現時鎖定較高息的話，招商永隆是其中一個選擇。至於上海商業銀行，最近也有推出以「全新資金」或「兌換資金」開立人民幣定期存款的息率優惠，最低存款金額10萬元人民幣，年息率達2.1厘。

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