謝偉銓：創新科技降建築成本要「落地」

要解決建築工程界長久以來面對的問題，政府一直鼓勵引入創新科技，如近年被提倡的組裝合成建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）技術，以及安全相關的科技等。筆者認同，使用創新技術可減少地盤工友，以至監工人手的需求、減低工地意外率，亦可提高品質控制，減少環境污染。

要廣泛應用 仍有很多困難需克服

然而，某些技術要獲得大量且廣泛的應用，方能取得規模經濟效益，否則所需的成本以至工程造價反而會被推高。以MiC為例，比較適合用於標準化的建築設計上，如酒店、宿舍或過渡房屋；私人項目講求戶型多元化，未必會採用「倒模」式組裝設計，加上個別單幢盤伙數少或存在面積及通達限制，即使用得上MiC也不符合成本效益。

此外，這些建築組件的高闊度由兩米至十多米不等，要從內地廠房運送至香港地盤，期間的跨境交通、運輸車輛限制必需要克服，運輸成本也會增加。若然在鬧市狹窄的路面上，不斷有重型貨車運載巨型建築組件穿梭，甚至高空吊送，帶來的民生安全問題絕不容忽視。

再者，在港的一般建築合約會訂明，承建商在物資運送到地盤後方可收取相應款項；但上述建築模式下，承建商需自行預支大額款項生產組件，將承受龐大資金壓力，採用上難免會有欠積極。總括而言，創新建造技術不斷推陳出新，但要有效減低建築成本，則必須讓其真正「落地」，被大規模採用，箇中還有很多限制及困難需要一一克服及理順。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]