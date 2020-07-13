陳大為：小心好消息當壞消息炒

大為怕計數，也怕畫圖，各位看看圖：標普500指數跟美國銀行體系現金資產相比，兩者沒有多少穩定的相關性（correlations）可以看到。

其實看correlation，最忌係：

（1）拿一個很短的時段（例如一年內）作比較。一個correlation能否成立，並不只是數據多就成，如果周線，一年52周，for simplicity，以統計學的rule of thumb的33個data基本夠組成correlation計，其實足夠。但是，一年內股市或足以形成1至3個中期基於貨幣和財政政策轉變，以及行業和企業的特殊情况形成的趨勢；可是，這卻不足以形容和定義在整個經濟周期內，股市相對某些參數的關係；也不足以讓宏觀參數出現趨勢的變化。換言之，時跨（time span）太短，就有更大的機會兩者的關聯度係「偶合（by coincidence）」。

（2）拿一個很長的時段，長到連社會體制或至少貨幣制度的基礎都不同來比較。英鎊仍雄霸全球時的英國金本位，和二戰後布雷頓森林協議後的美元+金本位，及1971年Nixon shock後的美債基礎+自由浮動，操作方法和社會結構及情况都不一樣。在橫跨幾代之中找出來的兩組或以上的數據之間的關聯度，有可能隱含共性，也可能純屬巧合而已。同樣難以之來建立相關性模型。

股市大成交闖高後呆滯 或臨轉捩點

當然，這不是說「這個熱市由老散和不同的國家隊堆砌出來」一定錯。其實我也估計是在國家隊或用政策或直接用錢托市，加上莊和大錢在大跌後要補貨符合任務要求（mandate requirements），兩者不約而同「造起個勢」，令到其他塘邊鶴戒心盡去，全力衝刺的結果。具體表現在成交上：一般在大跌後，在大成交下造第一隻腳，表示一直大力沽空的資金平倉補貨。之後一般會成交少波幅細，此乃春江鴨先靜靜雞將收集貨，免得太興奮下自己搶貴貨。到後期好多錢怕「執輸行頭，慘過敗家」，只會大量湧進炒賣。當成交極大而股市闖高峰後價格呆滯，就好有機會已到了邊際效用遞減的轉捩點。隨後就是整固、橫行、調整，或轉勢下跌。

到了轉勢前後，若由上轉橫/下，往往先是壞消息當好消息炒，之後則相反：好消息也當壞消息買賣。剛剛的上周四此現象開始出現。不過，雖然Covid-19的第二波已在全球流行，更具體的影響卻尚未被消化，所以後市仍會有反覆，直至消耗掉進場的流動性為止。跟着這兩點頗為關鍵。

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[陳大為 世界為觀]