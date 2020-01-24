經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：From FAAMG to SMART

【明報專訊】上周小金人在本欄詳細討論阿里巴巴（9988）和騰訊系的競爭態勢外，也淺涉到《港區國安法》推出的好處和個人看法。有讀者寸我是「五毛」，終於露出親中的嘴臉，這很不公平，傳聞中「五毛」有糧出，可小金人真的沒有，具體出糧細節麻煩該名讀者告之。「親中」吧？更不用說，當然啦！去年10月有個飯局，一名立法會議員也在場，聊着聊着，他忽然之間問我「某某，你好像很親中喔！」，該議員是長輩，小金人素來挺尊重，當時也忍不住爆肚回應「某生，我當然親中，難道我親印或者親菲嗎？」就是這麼簡單，我是中國人（或者是中國香港人），愛這個國家，反對外人搞中國、香港、中國人，不是天公地道嗎？如果你不是中國人，這個國家的事輪到你指手劃腳嗎？小金人從中學到，現在素來坦坦蕩蕩，貫徹始終，讀者說我別忙着搞移民，放心，小金人一家內外沒一個持外國護照，這才叫真正本土。

政治這東西以後我還是少聊些，說回股票。股市前幾周勢如破竹，尤其是新經濟股，最最尤其是科網股，從騰訊控股（0700）、美團（3690）、拼多多，甚至阿里巴巴也開始雄起來，還有像中芯國際（0981）這些。美股更甚，尤其是亞馬遜（AMAZON）、微軟（ MICROSOFT）、特斯拉（TESLA）、NETFLIX這些。美國的FAAMG（facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google）是今年市場的絕對贏家，如果加上Telsa、Netflix就幾乎壟斷贏家榜。FAAMG現在市值佔標普500指數市值的20%以上，事實上今年來美股所謂的強，所謂的勢不可當也是集中在FAAMG、Telsa、Netflix等七八隻股票，其餘八成股票沒漲甚至跌。現在港股和A股似乎也有類似情况。

FAAMG股價表現固然厲害，未來也將繼續厲害。可是投資者最關心的應該是，有希望早着先機找到下一個「FAAMG」? 事實就像2013/2014年的FAAMG一樣，下一波科技龍頭股已經逐漸嶄露頭角，並且已被華爾街認可其優越性和內在的業務質量。這些股票華爾街投資者稱為「SMART」，它們在各自的行業中佔據主導地位，事實上是科網細分行業，這幾家公司未來應該大有作為。

S：Square——數字銀行

Square是一家顛覆支付處理的公司，得益於賣方的銷售點和管理支付以及消費者端的Cash App這兩大系統。該公司開始受到關注的，是旗下的應用程序Cash App。該業務發展快速，賽道廣闊，有1500億美元以上的潛在市場。

Square上市以來營收強勁增長，經營性現金流也在穩步改善。毛利率和營業利潤率都在增長。自2016年以來，該公司毛利率持續提升，從30%增至40%。近兩年該公司自由現金流增長了217%。

M：Match Group—在線交友

美國最大的在線交友網站Tinder的母公司就是Match Group，什麼叫在線交友，小金人就不畫公仔畫出腸了，現在雖然疫情橫行，美國人身體暢快淋漓第一，所以業務毫無影響。

現在在線約會是一種微趨勢，老一輩人有所誤解，時代變了，男女關係已經變得很平常。通過旗下Tinder、Hinge以及Plenty of Fish等約會軟件，Match Group已經建立了一個帝國，是這個領域的領導者和先行者。該公司提供的是免費增值模式。在ARPU（人均每月消費）方面，Match Group旗下軟件仍有未開發的潛力，事實上科網這東西，只要你有流量，你就是贏家，光賺廣告費都不得了。目前Match Group只是一家市值不到300億美元的公司，但未來還有很長的跑道，未來還有全球化的空間。

在數字經濟主導的世界裏，數據就是新的石油。

以前，工業時代，石油是驅動的源頭。現在科網時代，數據才是重要的，就是科網時代的石油。企業需要找到新的方法來篩選複雜而豐富的數據以決定商業決策。在這種情况下，數據分析和數據科學已經成為大多數組織的關鍵職能。可是大部分企業沒有這個數據收集和分析能力。

A：Alteryx—數據科學崛起

Alteryx倡導的是一種新型的數據科學和分析平台，讓企業內部的所有數據用戶都能使用其分析能力。該公司軟件支持低代碼模式，使用戶即使在計算機編程知識有限的情况下也能創建解決方案。

自上市以來，該公司營收同比增速始終保持在50%以上。Alteryx的毛利率和營業利潤率也不斷提高。自由現金流也在2017年已經轉正，並快速增長。

R：Roku—流動媒體界新星

Roku是從Netflix分拆出來的。Roku已經脫離了硬件前提，轉向廣告支持聯網電視的純玩法。該公司提供了最大的CTV生態系統，支持所有流媒體服務，並提供自己的廣告支持頻道。

未來幾個月，向數字廣告的轉型可能會加速，公共衛生事件更是為其提供了順風車。

對Roku的增長模式，小金人還是沒其他人那有信心，也無法理解Roku所謂的三大增長引擎。

T: The Trade Desk—程序化廣告崛起

The Trade Desk是一個服務於程序化廣告市場的數字廣告平台，公司覆蓋包括聯網電視、移動、音視頻、社交等整個數字廣告市場。公司也受益於數字廣告的轉變。在假設性的長期宅經濟中，媒體消費不會放緩。消費者在哪，廣告商就在哪。即使考慮到2020年新冠疫情的影響，2020年數字廣告支出仍會有增長，2021年及以後15至25%的年增長。

關於這五家公司，小金人也只是拋磚引玉，跟大家分享，未來能不能長成參天大樹，還是變數多多，可最少大邏輯和賽道是對的，那已經很了不起了。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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