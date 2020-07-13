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經濟
2020年7月13日星期一
環球數據前瞻
國泰今開會 顧問籲反對擴配股授權 指不利公司管治 惟支持供股及政府注資
小股東多觀望 羅守耀：無意見
受惠宅經濟 雷蛇網上業務大增
金管局擬明年初為銀行作氣候壓測
國務院設專組打擊財務造假
捲的士情慾片 時代中國CFO離職
富達簡立恒：三大因素利好 港股料有支持
Global X Jon Maier：美國流動性充足 科技股短期續升
貝萊德龐文博測中疫情第二波 本地股上周捱沽
中國股票基金今年領跑強積金 富達簡立恒：下半年仍可看好
溢達被指新疆強迫勞動 CEO：歡迎來查 遭美點名感「冤枉」 強調招聘培訓不涉政府干預
疫情致訂單降 調整產能兼網上直銷應對
眾安攻互聯網醫院 去年醫療生態收入48億
保泰聆聽社媒助吸客 了解客戶網上足迹 即時調整宣傳內容
八成客戶毋須額外協助 利控制成本
德合本周五掛牌 冀拓中資項目
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
張兆聰：內地積極收購 希瑪漸入佳境
黃惠儀：政府派錢 夫婦善用兩萬投資增值
環球數據前瞻
金子：回A掀炒作 中芯購15914
張兆聰：向上勢頭不變 新經濟股逢低買
蔡金強：From FAAMG to SMART
潘啓才：拆解物管股大漲之謎
陳大為：小心好消息當壞消息炒
謝偉銓：創新科技降建築成本要「落地」
人幣轉強 吼定存賺息賺價 10萬元起跳 年息最高8.8厘
沈永年：灣區醫療質素高 港人可放心求診
陸振球：一隻巴郡半個蘋果
陸振球：Tesla上演挾空倉好戲
林少陽：港股可逢高減磅
技術取勝：潤地突破下降軌
李聲揚：數據中心有價有市 不用政府介入
潘迪藍：德國重振歐盟領導角色
蘇沛豐：利好訊號現 中聯重科目標9元
李順威：升市格局：科技股入市好選擇
劉思明：A股降溫難抑狂牛 內房內險趁低吸
何啟聰：冀挑戰270元 阿里購22996
瑞銀亞洲：趁回調博反彈 騰訊Call 15509
摩根大通亞洲：「水面」徘徊 博小米購22118
周顯：外資湧港買中資股 只為保值避險
何國良：市場風險意識高 樂見健康牛
張佩儀：強積金自僱人士須知
王弼：業績期美股見真章
曾淵滄：聯想估值突出 股價在熱身
湯文亮：漢武帝的移民政策
陳永傑：樓價升租金跌屬短暫
廖偉強：外國生活比香港好？
布少明：港樓股成資金最佳避風港
李志成：疫情再爆發 新盤承接成關鍵
盧楚仁：美匯大跌35% 理據牽強
國安法兩月 大額豪宅吸金撲40億 錄40成交新界東最多 分析:立法助維穩
本月首12天新盤售750伙 下旬聚焦屯門新盤
美聯九龍塘代理確診 分行即時關閉
羅守輝1480萬購盛滙大角嘴舖
7月整體物業註冊料7300宗 挫逾一成
The Campton主打2房 吸年輕客
尚悅本月首周交投逼上月一半
駿隆：下半年MPF料收復失地
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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