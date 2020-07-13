黃惠儀：政府派錢 夫婦善用兩萬投資增值

先清舊帳免影響信貸評級

余氏夫婦合共獲發2萬元，相信只要用得其所，投資正確，相信回報也不錯。首先，筆者建議他們先檢視自身財務，如有舊債未清還，建議使用這兩萬元來清舊帳，解決剩餘欠款及新簽帳的款項，以免債務滾大，影響信貸評級阻礙置業。

如無清還債務需要，可考慮用部分資金參加自願醫保計劃或強積金可扣稅自願供款計劃。雖然這樣加大開支，但一來可以慳稅，二來可以為醫療及將來退休生活帶來一定保障，對於長遠儲蓄計劃都起着相輔相成作用。

夫婦二人只有最基本的保險保障，筆者建議他們投保自願醫保，一方面可加強醫療保障，若因病入院，風險亦轉移至保單上，不需要自掏荷包，亦不會因工作環境轉變而影響醫療保障，同時所繳交的保費亦可以在同一個課稅年度享有扣減稅項優惠，每名自願醫保受保人每年最高保費扣稅上限為8000元，夫婦二人合計就可享1.6萬元的免稅額。對於高入息但免稅額低的打工仔來說，可以說是一石二鳥的做法。

長線供款為晚年增加保障

至於可扣稅自願供款計劃，大家或會問，夫婦獲派兩萬元，但拿錢去供款，等到65歲退休時才能提取划算嗎？無錯，錢不能即時也不能隨便動用，但只要將小錢集腋成裘，加以正確投資，便可為財富增值。簡單而言，及早在年輕力壯、收入穩定時，有計劃地為晚年退休生活提供多一分保障，同時賺了扣稅額。筆者建議可揀選保守基金，以穩陣方式為資產增值，好處是可避免市場波動蠶食本金，缺點是會長期跑輸通脹，如可承受較大風險，亦可選擇收費低、回報較高的預設投資策略的兩隻基金。

當然持續供款對二人有莫大裨益，但這兩項建議的共通優點就是供款極具「彈性」，假若二人忽然變得「手緊」，亦可以按自己的財務情况而叫停供款。同理，筆者不建議兩位投保合資格延期年金保單，主要因為年金要求持續供款，欠靈活性，或會打亂他們的短期儲蓄計劃。

在儲蓄置業大計方面，由於是「必不可失」的資金，筆者建議他們穩陣行事，或可敘做零存整付計劃，一般利息會較活期高，又可以留意市面上高息定存計劃，一般有額度限制，存款期以短期為主。另外，投資自己等同投資未來，不妨調配部分資金用作進修，自我增值，為未來做好準備。

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康宏理財服務有限公司聯席董事

[黃惠儀 理財信箱]