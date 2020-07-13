經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：內地積極收購 希瑪漸入佳境

【明報專訊】上周買入的中國鐵塔（0788）表現很差，與筆者期望有很大出入，但核心持倉的ATM、納指、微軟、中升（0881）等都有理想表現，問題也不大。金價成功突破1800美元，破位後走勢平淡，但本倉持有的3倍槓桿UGLD退市，轉為OTC買賣，為免不透明，決定在上周以213美元沽出。另一隻筆者有點期望的股份是希瑪（3309），上周成功突破前高位。

A股牛市，表現完勝港股，A50指數升7.5%，恒指和國指僅1.4%和2.9%，中港分別可能源於官媒唱好股市、確認牛市，燃點起A股投資者的亢奮。但一如2015年，港股的港交所（0388）表現強勢，突破300元魔咒關口便升了超過20%。整體上，A股升大金融升，但周五顯著回吐，新經濟累計表現還是較佳，港股依然是結構性牛市。

不過，近期看到內房、汽車、建材等板塊都有不錯表現，這是否意味經濟終於出現全面復蘇，仍有待第3季數字印證。雖然社融增長勢頭頗強，而社融一旦起動，往往就會出現趨勢性向上，但背後原因多是樓市推動。樓市步入上升周期、住戶貸款增加、資金流向開發商、建築商，同時又燃點各類型消費。但今年上半年住戶部門貸款僅3.56萬億元人民幣，而2019年同期則為3.76萬億元人民幣，同比少增2000億元。事實上，住戶部門貸款的減少2017年後便開始，至今中港股市都是結構性牛市，資金全都流向產業和新經濟。

資金全流向產業新經濟

雖然很多股份勢頭凌厲，但要留意減持力度亦很強。7月至今已有132家公司發布股東減持計劃，而宣布後股價多回落。2015年同樣是有天量減持，但在市場熱烈的氣氛下被無視。筆者認為減持影響下股市短期會反覆，但流動性充裕和居民增加配置下，股市仍然向上。

隨着營收增長強勁 希瑪表現將更佳

希瑪近年積極收購，去年3月收購昆明1間眼科醫院，以及9月收購上海1間眼科醫院及3間診所，成為集團第3間及第4間醫院，分別於2019年6月及11月全面投入營運。第5間將於今年下半年在惠州開幕，第6間透過收購在珠海設立，今年9月底前完成。集團亦已定下協議收購廣州天河市中心物業，作為廣州的新眼科醫院物業，預期將於2020年下半年或2021年上半年開始營業，成為集團在中國的第7間醫院。現在尚未從業績看到收成期，希瑪仍談不上是熱門股，但隨着營收增長強勁，希望屆時會有更佳表現。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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