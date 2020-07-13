經濟

初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者

【明報專訊】醫院管理局在2017年的資料，顯示本港65歲以上人士患上認知障礙症比率估計為5%至8%，80歲以上人士患病比率估計達20%至30%。有本港初創公司看中近年被認為甚有希望的「經顱光生物調節」療法，研發出一款近紅外光裝置，希望能夠協助認知障礙症患者及其家屬；首個原型已在一個東歐患者身上試用兩年，現時在研發第三個原型，預料一年多後，可以用健康產品形式推出第一款商業化產品。

明報記者 薛偉傑

Luxetics Limited共同創辦人郭風乘（Marco Clark）表示，光生物調節作用（Photobiomodulation, PBM）有數十年歷史，泛指利用低能量可見光或近紅外光，達到某些治療或紓緩效果，以往較多應用於風濕性關節炎、骨關節炎、腰背頸痛、肌腱創傷等。至於將近紅外光應用於認知障礙症、創傷性腦損傷、中風等相對較遲，醫學界稱為經顱光生物調節（Transcranial PBM）。其中，哈佛大學和中文大學等都曾有學者發表研究結果，稱療法對認知障礙症患者有改善效果。科學家一般認為，主要是因為適當波長和劑量的近紅外光可以刺激腦細胞內的線粒體，產生較多三磷酸腺苷合酶（ATP），令腦細胞獲得更多能量，更好地運作及自我修復。此外，這種療法能夠增加大腦血液循環。由於是非入侵技術，只要控制近紅外光功率和使用時間會相當安全。

他們在2018年開始研究，當時郭父東歐朋友的外公患上認知障礙症，對方搜尋療法，看到經顱光生物調節的研究文獻。他們在香港協助對方研發一件LED近紅外光裝置，東歐工程師及工廠負責研製用於控制的電路板，幾個月後製作第一個原型。外公每日佩戴15分鐘，一個月後，情緒、語言能力和活動能力略有改善。

去年底研發第二個原型 近20人試用

去年底又在東歐公司協助下，在香港研發出第二個原型，由接近20人試用（當中7名長者）。雖然試用者未有認知障礙症，但普遍都覺得，佩戴該裝置後感覺精神了。今年4月，他們成立Luxetics，並以這項目參加MIT HK Innovation Node和MIT Hacking Medicine於4月底主辦的Virtual HealthHACK 2020，結果成為6家獲獎公司之一。在5月底舉行的「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽）決賽中，公司亦獲得「社企/文化創意」組別二等獎。

為方便清潔，他們研發第三個原型時外形改為像耳筒，頭帶部分可拉開成3排、每排12枚LED分別照射前腦、後腦和頭頂，將可以調節近紅外光強度和閃動頻率，有手機App配合使用。App透過患者在遊戲化測試中的表現，判斷出他最適合用哪個強度及閃動頻率近紅外光。App由公司兩名軟件開發員及東歐公司合作設計。

邁向商品化 售價料3000至4000元

他們估計，第三個原型可以在幾個月內完成，之後更多測試；一年多後可以推出第一個商業化產品COGNI。不過，因為趕不及取得醫療器械認證，COGNI只作健康產品銷售。首100件產品計劃出租給安老院和日間安老服務機構，就可以讓數千名長者一起使用。產品之後會出售給個人，估計售價3000至4000元。

該公司估計，約3年後可以收集足夠數據，向醫管局申請在醫院臨牀測試，由於第二個商業化版本的COGNI要作為認知障礙症治療儀器推出，需要先取得美國FDA第三類醫療器械認證，難免較長遠。據他們所知，北美有3家公司推出這種儀器，但全部都未有醫療器械認證。其中Vielight是先行者，只完成FDA要求第一期測試，開始進行第二期。Vielight主要產品售價1749至2369美元（約13,555至18,360港元）。不過，Luxetics指出，Vielight產品除照射頭部之外，會同時照射進鼻孔內，並為專利設計，其他公司不能仿效，但相信以全球認知障礙症患者有增無減，毋須擔心銷路。

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